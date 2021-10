New IPO Investment : Nykaa का आईपीओ कल खुल रहा है, जानिए ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर बिक रहे इस इश्यू में पैसा लगाना कितना सही? 

ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्ट-अप कंपनी Nykaa का आईपीओ कल ( 28 नवंबर, 2021) खुल रहा है. आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में इसके शेयर 670 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड रहे हैं. अनलिस्टेड शेयरों में डील करने वालों को कहना है कि निवेशकों की इस आईपीओ में गहरी दिलचस्पी दिख रही है. Nykaa इस आईपीओ के जरिये 5325 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाएगी. कपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 1085 से लेकर 1125 रुपये का रखा है.

निवेशक इस आईपीओ के तहत 12 शेयरों के लॉट में बिड कर सकते हैं. इसका मतलब निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए 13,500 रुपये का निवेश करना होगा. आईपीओ के जरिये 630 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 4721 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) लाया जाएगा.आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 54.2 फीसदी से घट कर 52.6 फीसदी हो जाएगी, वहीं पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.8 फीसदी से बढ़ कर 47.4 फीसदी हो जाएगी. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए 75 फीसदी शेयर आरक्षित हैं, जबकि 15 फीसदी शेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए है. सिर्फ दस फीसदी शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हैं. फिर भी अगर आप रिटेल निवेशक हैं और इस आईपीओ में पैसा लगाने चाहते हैं तो आइए जानतें हैं कि जानी-मानी ब्रोकरेज और रिसर्च फर्मों की क्या राय है.

मोतीलाल ओसवाल का एनालिस्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन बीपीसी मार्केट में Nykaa लीडरशिप पोजीशन में है. कंपनी का कस्टमर केंद्रित नजरिया, प्रॉफिटेबल टेक प्लेटफॉर्म और दमदार (पूंजी के स्तर पर) बिजनेस मॉडल इसके आईपीओ को आकर्षक बनाता है.यह इश्यू पोस्ट इश्यू और एनुअलाइज्ड मॉडल पर 16.1XFY22 EV/Sales पर है, जो इसे देश के दूसरे यूनिकॉर्न के समकक्ष खड़ा करता है. मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ऑनलाइन बीपीसी -फैशन मार्केट की पहुंच बढ़ने के दौर में Nykaa बिल्कुल सही जगह है.इसलिए इस आईपीओ में निवेश की सलाह दी जा सकती है.

यह ब्रोकरेज फर्म इस आईपीओ को लेकर बुलिश है. कंपनी का कहना है कि यह आईपीओ 2021 के सेल्स पर 12.6xEV/GMV पर है और 2024 के सेल्स में ~4.7xEV/GMV पर है. ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आने वाले वर्षों में इसकी कमाई में 50 फीसदी की ग्रोथ दिख सकती है. मार्जिन डबल डिजिट में हो सकता है. सेल्स में सालाना 35 फीसदी की ग्रोथ दिख सकती है. इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि Nykaa ने लग्जरी और प्रेस्टिज प्रोडक्ट की शॉपिंग के लिए एक फेवरिट डेस्टिनेशन के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है. हालांकि इसके हाईवैल्यूएशन को देखते हुए जोखिम हो सकता है लेकिन मुनाफे, कैश फ्लो और ग्रोथ की बड़ी क्षमता और कंपनी के मैनेजमेंट का खुद में विश्वास को देखते हुए इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है लेकिन अपर प्राइस बैंड पर यह महंगा लग रहा है. देश में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो Nykaa की तरह बिजनेस कैटेगरी में है. कस्टमर के बीच कंपनी की छवि अच्छी है और एस्पिरेशन वाला ब्रांड है.

