Nuvoco Vistas के शेयर ग्रे मार्केट में डिस्काउंट पर बिक रहे हैं, फीकी लिस्टिंग की आशंका- क्या करें निवेशक?

Car trade Tech के आईपीओ की फीकी लिस्टिंग के बाद Nuvoco Vistas के बारे में भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है. Nuvoco Vistas की लिस्टिंग 23 अगस्त, 2021 को होगी. Aptus Value Housing Finance India और ChemPlast Sanmar के आईपीओ की 24 अगस्त को लिस्टिंग होगी.

Nuvoco Vistas के 5000 करोड़ रुपये के आईपीओ को 1.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. इसका प्राइस बैंड 560-570 रुपये था. प्राइमरी मार्केट में इसके शेयर आईपीओ प्राइस से कम कर बिक रहे हैं. इसके शेयर ग्रे मार्केट में 2.5 फीसदी के डिस्काउंट के साथ 556 रुपये पर बिक रहे हैं. लिस्टिंग के बाद Nuvoco भी अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की लीग में शामिल हो जाएगी.

प्री-आईपीओ और अनलिस्टेड शेयरों में डील करने वाली कंपनी UnlistedArena.com के फाउंडर अभय दोशी का कहना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में करेक्शन को देखते हुए मार्केट में फीकी लिस्टिंग का दौर है. इसलिए इसके शेयरों की डिस्काउंट में लिस्टिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है. 17xEV/EBITDA पर यह शेयर अपनी पूरी कीमत वसूल चुका है. निवेशकों के लिए अब इसमें कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है. यह इश्यू शुरू से ही फीका दिख रहा था. हाल में आईपीओ की फीकी लिस्टिंग से सेंटिमेंट और खराब हुआ है.

CarTrade Tech Listing: कारट्रेड टेक की मार्केट में फीकी रही शुरुआत, निवेशकों को नहीं मिला कोई लिस्टिंग गेन

CapitalVia Global Researh की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट लिखिता छेपा का कहना है कि भले ही इश्यू ज्यादा लिस्टिंग गेन न दे लेकिन कंपनी के मजबूत ब्रांड वैल्यू को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इसके शेयर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. कंपनी की क्षमता में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है. इन्फ्रा पर फोकस, कर्ज में गिरावट और मार्जिन के साथ मुनाफे में सुधार से इस शेयर में आगे संभावना अच्छी दिख रही है. Nirma Group की सीमेंट कंपनी Nuvoco Vistas के पांच इंटिग्रेटेड सीमेंट संयंत्र हैं. कंपनी के छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा में यूनिट्स हैं.

