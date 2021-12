Stock Tips: ये दो शेयर दे सकते हैं भरपूर मुनाफा, जानें क्या है एक्सपर्ट्स राय और टारगेट प्राइस

भारतीय शेयर बाजार में हाल में आया तेजी का दौर लगता है अब ढलान पर है. पिछले कुछ दिनों से बाजार पर तेजड़ियों के बजाय मंदड़ियों का कब्जा होता दिख रहा है. लिहाजा शेयरों में गिरावट जारी है. अब निवेशक ऐसे शेयरों की तलाश में हैं,जिनका फंडामेंटल मजबूत हो. कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही हो और कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा हो. आइए, ऐसे दो शेयरों के बारे में जानते हैं

रेटिंग – BUY

टारगेट प्राइस -645 रुपये

ब्रोकरेज कंपनी -आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

Nuvoco Vistas Corporation ( NUVOCO) देश की पांचवीं बड़ी सीमेंट कंपनी है.यह पूर्वी क्षेत्र की तीसरी बड़ी कंपनी है. कंपनी की क्षमता 2.38 करोड़ टन सीमेंट उत्पादन ( वार्षिक) है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ( ICICI Securities) का मानना है कि NU Vista ( पहले इमामी सीमेंट) के अधिग्रहण के बाद कंपनी लागत नियंत्रण में कामयाब रही है.

कंपनी के प्रोडक्ट प्रीमियम हुए हैं और स्केल का भी फायदा मिला है. ऑपरेटिंग लीवरेज 30 फीसदी तक जा सकता है Nuvoco का शुद्ध कर्ज वित्त वर्ष 2024 तक घट कर 46 अरब रुपये तक पहुंच सकता है. इस वक्त यह 57 अरब रुपये है. इसके साथ ही ही वित्त वर्ष 2022-24 के बीच कैपेक्स पर 36अरब रुपये खर्च हो सकते हैं.

रेटिंग – BUY

टारगेट प्राइस – 2660 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – Edelweiss

Siemens के प्रदर्शन में निरंतरता दिख रही है. कंपनी ने चौथी तिमाही के लिए प्रोजेक्ट हासिल किए थे उनके सही समय पर पूरे होने के संकेत दिख रहे हैं. कंपनी का रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है. लेकिन एबिडटा में उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं दिख रही है क्योंकि इनपुट लागतें बढ़ गई हैं और ओवरहेड खर्च भी बढ़ गए हैं. वित्त वर्ष 2020-2021 में SIEM ने रेवेन्यू और एबिडटा के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन 2019 के बेहतर प्रदर्शन के बराबर ही था.हालांकि इस बार कंपनी के ऑर्डर में सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिख रही है.

SIEM का OCF काफी अच्छा है और इस साल के लिए शुद्ध लाभ में 125 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है. कंपनी मैनेजमेंट का प्राइवेट कैपेक्स और इन्फ्रा में नजरिया बेहतर है. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भागीदारी और नए ऑर्डर आउटलुक की वजह से SIEM की अर्निंग इजाफा दिख रहा है और यह अपनी पियर कंपनी ABB की तरह ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. इस शेयर का टारगेट प्राइस 2360 रुपये से बढ़ा कर 2660 रुपये कर दिया है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.