NRE FD Vs NRO FD: इन 2 खातों में कौन जमा कर सकता है पैसे, क्या है फायदा; जानें नियम-शर्तें

बैंक की FD में निवेश करके व्यक्ति अपने पैसे को सुरक्षित करता है और कुछ समय बाद उसे एक निश्चित रिटर्न भी मिल जाता है. इसमें रिस्क कम होता है. जिस तरह भारत का कोई नागरिक एफडी में निवेश करता है, उसी तरह कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भारत में NRE (Non-Resident External accounts) या NRO (NRO Non-Resident Ordinary account) खोल सकता है. भारत में NRI सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, इसलिये ये अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन है. आज हम आपको दोनों अकाउंट के बारे में बताएंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं.

NRE FD में कोई NRI विदेश में कमाए हुए अपने पैसे को भारतीय अकाउंट में रख सकता है और इस पैसे को रुपये में बदल सकता है. इसमें आपके पैसे पर मिलने वाली ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता. इसमें जमा की गई प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों को आप पूरी तरह अपने देश में भेज सकते हैं. इसमें आप किसी भारतीय नागरिक के साथ ज्वॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते.

आप इसमें अपनी डिपॉजिट की गई राशि के 90 फीसदी तक पर लोन ले सकते हैं. इसमें कम से कम 25,000 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं. इसमें मैच्योरिटी होने पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट और डिपॉजिट पर ऑटोमेटिक रिन्युअल मिलेगा. आप ज्यादा से ज्यादा 500 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

NRO अकाउंट कोई भी NRI भारत में कमाए हुए पैसे को जमा करने के लिए रख सकता है. यह आमदनी किराया, पेंशन या कोई दूसरी आमदनी हो सकती है. NRO फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा राशि पर भारतीय कानून के मुताबिक टैक्स लगता है. इस अकाउंट से कमाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत लगभग 30 फीसदी टैक्स मिलता है.

यह घरेलू FD पर लगने वाले टैक्स रेट के मुकाबले ज्यादा है. इस अकाउंट की प्रिंसिपल अमाउंट को आप अपने देश में नहीं भेज सकते. इस अकाउंट में कमाए गए ब्याज को ही अपने देश में भेजा सकता है. इस अकाउंट को आप किसी भारतीय के साथ ज्वॉइंट भी खोल सकते हैं. इसमें जमा की गई राशि की 90 फीसदी राशि पर लोन लिया जा सकता है. इसमें कम से कम 25,000 रुपये तक डिपॉजिट करने हैं. इसमें 7 दिन से 10 साल की समयावधि के लिए खोला जा सकता है.

(सोर्स: bankbazaar और ICICI बैंक की वेबसाइट )

