NPS: 3 महीने में 1.03 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े, सिर्फ OTP से खुल जा रहा है खाता

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान लोगों को रुझान रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर बढ़ा है. यही वजह है कि सरकार की तरफ से समर्थित नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक लाख से अधिक खाते खुले हैं. पेंशन एंड रेग्युलेटर फंड PFRDA के अनुसार, एनपीएस में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान करीब 1.03 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं. एनपीएस में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं.

PFRDA की ओर से जारी बयान के अनसार, जून तिमाही के दौरान करीब 1.03 लाख इंडिजिजुअल सब्सक्राइबर प्राइवेट सेक्टर और 206 कॉरपोरेट सेक्टर से पंजीकृत हुए हैं. PFRDA चेयरमैन सुप्रीतम बंधोपाध्याय का कहना है कि आम तौर रिटायरमेंट प्लानिंग पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था. लेकिन, कोरोना महामारी ने इसको अब प्राथमिकता में ला दिया है. कॉरपोरेट और व्यक्तिगत रूप से लोगों का रुझान ​पेंशन प्लान की ओर बढ़ा है. अब इस बात को लेकर लोग समझ रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग न बचत और टैक्स सेविंग का जरिया मात्र नहीं है.

नियामक की ओर से जारी बयान के अनुसार, पंजीकृत 1,02,975 सब्सक्राइबर्स में से 43000 ने अपने नियोक्ता/कॉरपोरेट की तरफ से इसे स्वीकार किया है. जबकि शेष लोगों ने खुद ही स्कीम का पंजीयन कराया है. 30 अप्रैल 2020 तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत कुछ सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.46 करोड़ से ज्यादा थी और इसमें कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 4,33,555 करोड़ रुपये हो गया था.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकांउट खुलवाना अब और आसान हो गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है. सब्सक्राइबर्स को डिजिटल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में PFRDA पहले से ही ई-सिग्नेचर के जरिए पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा दे रहा है. इसी क्रम में एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए पीएफआरडीए ने अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दी है.

इसके तहत, बैंकों के ग्राहक (प्वाइंट आफ प्रजेंस यानी PoP के रूप में रजिस्टर्ड), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकत हैं. वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए पीओपी से एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आएगा, जिसका उपयोग पेपरलेस एनपीएस अकाउंट खोलने में किया जा सकता है.

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

अगर इस स्कीम में 31 जुलाई के पहले निवेश करते हैं तो टैक्स छूट का भी लाभ ले सकते हैं. एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तिहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.

