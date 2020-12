Rupay कार्ड से अब कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन पेमेंट भी, स्लो इंटरनेट पर भी हो जाएगा लेन-देन

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने रूपे कार्ड (Rupay Card) में कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फीचर एड किया है. इसकी मदद से रूपे कार्डधारक सीमित इंटरनेट उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी प्वॉइंट ऑफ सेल्स (PoS) मशीनों पर कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे. इसके साथ ही सुविधाजनक रिटेल लेनदेन के लिए वॉलेट सुविधा की पेशकश भी की गई है.

NPCI ने एक बयान में कहा कि इन अतिरिक्त सुविधाओं से रूपे कार्डधारक के लिए लेनदेन के अनुभव बेहतर हुए हैं. रूपे NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) कार्ड के साथ ग्राहक तेजी से लेनदेन के लिए पैसे स्टोर कर सकते हैं और कमजोर कनेक्टिविटी होने पर भी पीओएस मशीन्स पर पेमेंट कर सकते हैं.

रूपे NCMC ऑफलाइन वॉलेट को यात्रा के दौरान के छोटे पेमेंट्स जैसे मेट्रो से सफर, बस टिकट, कैब का ​किराया आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फीचर रूपे कार्डधारकों को ऑटोमेटिक क्विक कैशलेस पमेंट करने में सक्षम बनाता है. ये ट्रांजेक्शन रेगुलर कार्ड ट्रांजेक्शन से तेज होते हैं.

बयान में आगे कहा गया कि रिटेल ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस के पायलट के लिए आरबीआई की मंजूरी के साथ ऑफलाइन वॉलेट फैसिलिटी को रिटेल स्टोर्स तक एक्सटेंड किया गया है. यह भी पायलट का हिस्सा है. दूरदराज के इलाकों, बेसमेंट में स्थित स्टोर्स आदि में इंटरनेट न होने या उसकी स्पीड कम होने पर डिजिटल पेमेंट करना आमतौर पर मुश्किल होता है. लेकिन रूपे कार्ड के कान्टैक्टलैस ऑफलाइन पेमेंट फीचर से ग्राहकों को दिक्कत नहीं होगी.

यह भी कहा गया कि यह फैसिलिटी मर्चेंट के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह ‘टैप एंड गो’ मोड में है. इससे पेमेंट में लगने वाला टाइम घटता है. NCPI में रूपे व एनएफएस के हेड नलिन बंसल ने कहा कि हमें विश्वास है कि रूपे कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन फीचर डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को और मजबूती देगा. ये यूनीक फीचर ग्राहकों को फायदा पहुंचाएंगे.

