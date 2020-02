NPCI का ‘UPI चलेगा’, रोजमर्रा के खर्चों में भी इस्तेमाल को बढ़ावा देना है मकसद

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेमेंट ईकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर एक इंडस्ट्री कैंपेन ‘UPI चलेगा’ (UPI Chalega) की शुरुआत की है. इसे UPI को आसान, सुरक्षित और इंस्टैंट पेमेंट मीडियम के रूप में बढ़ावा देने के लिहाज से तैयार किया गया है. यह कैंपेन सभी उम्र के यूजर्स को लक्षित करता है और इसका उद्देश्य सुरक्षित रूप से UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.

स्मार्टफोन के माध्यम से UPI के जरिए एक यूजर द्वारा दूसरे यूजर के बैंक खाते की डिटेल जाने बिना UPI ID के जरिए बैंक खाते में रियल टाइम बेसिस पर पैसे के लेन-देन में किया जा सकेगा.

‘UPI चलेगा’ कैंपेन के दौरान UPI एप्लिकेशन पर लेनदेन करते समय सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह अभियान भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स को विभिन्न अवसरों पर कैश या अन्य पेमेंट मोड इस्तेमाल करने के बजाय UPI का इस्तेमाल करने में आसानी रहने के बारे में बताता है और उसके सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन देता है.

‘UPI चलेगा‘ अभियान ग्राहकों को उनके दैनिक खर्चों जैसे कि सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, बिल भुगतान आदि के लिए UPI का इस्तेमाल करने के बारे में शिक्षित करता है. इस कैम्पेन से जुड़ी क्रिएटिव एजेंसी ओगिल्वी एंड मेथर (O&M) है. कैंपेन के तहत 6 टीवी एड ​तैयार किए गए हैं, जिनके आखिर में टैग लाइन ‘‘बटुए की जगह मोबाइल निकलो, लेनदेन की नई आदत डालो’ दर्शाई गई है.

कैंपेन के लिए एक माइक्रोसाइट UPIChalega.com भी बनाई गई है. NPCI का कैंपेन विभिन्न मीडिया चैनलों जैसे टेलीविजन, सिनेमा, आउटडोर, डिजिटल और रेडियो के साथ-साथ माइक्रोसाइट पर भी नजर आएगा. माइक्रोसाइट में टीवीसी ‘हाउ टू’ के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, जिनमें UPI का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के बारे में वीडियो, लाइव बैंक और थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में जानकारी के साथ-साथ सोशल फीड मौजूद है. इसके अलावा वीडियोज में UPI के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, UPI आईडी क्या है, पिन चेंज, शिकायत निवारण, पैसे भेजने के बारे में, यूनिफाॅर्म पेमेंट पेज से संबंधित पिन सीक्रेसी इत्यादि जानकारियां दी गई हैं.

NPCI के सीओओ प्रवीण राय ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर में तेजी लाने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के हमारे विजन के अनुरूप ‘UPI चलेगा’ अभियान में यूजर्स को शिक्षित करने की अत्यधिक क्षमता है. हम अपने सदस्य बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ जुड़ने और इस दिलचस्प और शैक्षिक UPI जागरूकता अभियान को डिजाइन करने में प्रसन्न हैं. हमें उम्मीद है कि अभियान ग्राहकों को आसान व सुरक्षित UPI भुगतानों में बदलाव करने और नकदी के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित करेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.