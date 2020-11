ICICI बैंक ने शुरू की खास सुविधा, अब दुकानों पर बिना वॉलेट या कार्ड के खरीदारी कर सकेंगे ग्राहक

ICICI Bank Cardless EMI: अब ग्राहकों को किसी दुकान पर खरीदारी करने के लिए वॉलेट या कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. ICICI बैंक ने गुरुवार को मुख्य रिटेल स्टोर्स पर भुगतान के एक पूरी तरह से डिजिटल माध्यम को लॉन्च किया है. इस सुविधा का नाम कार्डलेस ईएमआई है. इसके लिए उन्हें वॉलेट या कार्ड रखने की भी जरूरत है. बैंक ने बयान में बताया कि उसके ग्राहक वॉलेट या कार्ड की जगह अपने मोबाइल फोन और पैन का इस्तेमाल करके दुकानों पर गैजेट, होम अप्लायंसेज आदि खरीद सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,पैन और ओटीपी (जो मोबाइल नंबर पर आएगा), उसे रिटेल आउटलेट पर PoS मशीन पर डालना होगा.

ICICI बैंक पहला बैंक है, जिसने रिटेल स्टोर्स पर पूरी तरह डिजिटल, कार्डलेस ईएमआई सुविधा को पेश किया है. इसका सुविधा का फायदा आप इस तरीके से ले सकते हैं:

AADHAAR PVC Card Online: एक ही मोबाइल नंबर से ऑनलाइन मंगवाइए पूरे परिवार का आधार PVC कार्ड, ये है प्रॉसेस

बैंक ने बयान में बताया कि उसने बड़े विक्रेता कॉमर्स प्लेटफॉर्म Pine Labs के साथ समझौता किया है, जिसकी मदद से देशभर के बड़े रिटेल आउटलेट पर यह सुविधा मिल सकेगी, जिसमें क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, माई जियो स्टोर्स और संगीता मोबाइल शामिल है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.