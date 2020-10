Retirement Planning: 51% भारतीयों के पास कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं, बच्चों और परिवार की जरूरत ही प्राथमिकता- सर्वे

Retirement Planning: रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर क्या योजना है? इस सवाल का जवाब अभी आधे से अधिक भारतीयों के पास नहीं है. एक सर्वे के नतीजे यह बताते हैं कि देश में करीब 51 फीसदी लोगों के पास रिटायरमेंट को लेकर कोई प्लान नहीं है. लोगों की प्राथमिकता रिटायरमेंट प्लानिंग की बजाय बच्चों और पति या पत्नी की फाइनेंशियल सिक्युरिटी है. यह धारणा अब पुरानी पड़ चुकी है कि भारत बचत करने वालों का देश है. होम लोन, अनसेक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड की बढ़ती संख्या से यह पता चलता है कि भारतीय अब लाइफ स्टाइल से जुड़े खर्चों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. यह खुलासा PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के सर्वे में हुआ है.

PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड प्रुडेंशियल फाइनेंशियल इंक के वैश्विक निवेश प्रबंधन कारोबार PGIM की पूर्ण स्वामित्व वाली कारोबारी इकाई है. उसने यह सर्वे नीलसन के जरिए कराया है. इस सर्वे में इस बात का अध्ययन करने का अध्ययन किया गया था कि लोगों का रिटायरमेंट के प्रति किस तरह का नजरिया रहता है.

यह सर्वे देश भर के 15 शहरों में किया गया. इसमें कुछ खास सवालों पर जोर दिया गया, जैसे भारतीय लोग कब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और इसकी संभावित वजहें क्या होती हैं; वे किस तरह के वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करते हैं; क्या जागरूकता का अभाव रिटायरमेंट प्लानिंग को कमजोर कर देता है; क्या भारतीय लोग रिटायरमेंट प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्सुक हैं; और उनमें इस तरह की जागरूकता बढ़ाने के लिए नियोक्ता किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग लोगों की प्राथमिकता में नीचे है, जबकि बच्चों और पति या पत्नी की वित्तीय सुरक्षा और यहां तक कि फिटनेस एवं लाइफस्टाइल इसमें ऊपरी पायदान पर हैं. संयुक्त परिवार में रहने वाले भारतीय वित्तीय रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और इसे अब भी रिटायरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आधार व्यवस्था मानी जाती है.

PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन के मुताबिक सिर्फ एक वित्तीय लक्ष्य के लिए लोन नहीं मिल सकता, वह है रिटायरमेंट. बाकी हर चीज के लिए लोन मिल सकता है, उच्च शिक्षा के लिए, मकान, कार, कारोबार शुरू करने आदि. इसीलिए हम सबके ऊपर खुद ही यह जिम्मेदारी आ जाती है कि इसके लिए हर तरह से तैयार रहें.

