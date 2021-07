New fund Offer : निप्पॉन इंडिया ने उतारा फ्लैक्सी कैप फंड, जानें निवेशकों के लिए इसमें क्या है खास

Nippon India Mutual Fund (NIMF) के एसेट मैनेजर निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनजमेंट ( Nippon Life India Asset Management- NAM India ने निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च किया है. NAM India ने कहा है कि यह एक ओपन एंडेड डायनैमिक इक्विटी स्कीम है . यह सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करेगा. यह नया फंड ऑफर 26 जुलाई, 2021 को खुलेगा और 9 अगस्त 2021 को बंद हो जाएगा. फंड NIFTY 500 TRI को बेंचमार्क मानेगा. इसमें न्यूनतम 500 रुपये और फिर 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश किया जा सकेगा.

इसके बयान के मुताबिक निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड लंबी अवधि में पूंजी निर्माण को अपना लक्ष्य बनाएगा. यह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करेगा. यानी निवेश मार्केट व्यू और शेयरों की खासियत को देखते हुए किया जाएगा. फंड हाउस शुरू से ही डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति बना कर चलेगा. फंड हाउस ने कहा है कि निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप बॉटम-अप स्टॉक सेलेक्शन रणनीति के जरिये अल्फा बनाने की कोशिश करेगा. यह मजबूत ग्रोथ क्षमता वाले थीम में मौकों की पहचान कर निवेश करेगा. निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एक तरफ तो लार्ज कैप के स्थायित्व को देख कर निवेश का फैसला करेगा वहीं यह मिड और स्मॉल कैप की ग्रोथ संभावनाओं के मद्देनजर इनमें भी निवेश करेगा.

राकेश झुनझुनवाला ने बंपर मुनाफा देने वाले इस शेयर को क्यों बेचा? जानें बिग बुल के इस दांव के पीछे क्या है राज

फंड के मुताबिक यह फिलहाल यह घरेलू अर्थव्यवस्था में रिकवरी पर नजर रखेगा. रिकवरी का फायदा जिन सेक्टरों को होगा, उस पर इसकी खास नजर रहेगी. टेक्नोलॉजी और रेग्यूलेशन की वजह से जिन सेक्टरों में मजबूती आएगी, फंड हाउस वहां निवेश पर खास ध्यान देगा. यह उन कंपनियों पर भी ध्यान देगा, जो नए बिजनेस मॉडल की वजह से इंडस्ट्री में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं. निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ( NIMF) के को-चीफ बिजनेस ऑफिसर सुगत चटर्जी ने कहा कि इस नए फंड की लॉन्चिंग से हमारे निवेशक केंद्रित प्रोडक्ट में और इजाफा हुआ है. निवेशकों के बीच हमारे प्रोडक्ट की पहुंच ज्यादा बढ़ी हुई है. इससे निश्चित तौर पर निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.