IPO News : आईपीओ मार्केट में उतरने वाली कंपनियों के लिए नवंबर का महीना सुपरहिट, जुटाई 36,720 करोड़ रुपये की रिकार्ड पूंजी

नौ कंपनियों ने नवंबर ( November 2021 ) में आईपीओ से 36,720 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई. यह पिछले एक दशक के दौरान किसी एक महीने में आईपीओ से जुटाई गई सबसे बड़ी रकम है. इनमें से पेटीएम का आईपीओ सबसे बड़ा था. 2017 में जब आईपीओ बूम आया था तो कंपनियों ने नवंबर महीने में 18,284 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई थी. आईपीओ के जरिये पूंजी जुटाने प्राइमरी मार्केट में उतरी कंपनियों ने अगस्त में ही यह आंकड़ा पार कर लिया था. इन कंपनियों ने अगस्त, 2021 में ही 18,242 करोड़ रुपये जुटा लिए थे.

नवंबर में अकेले पेटीएम ( Paytm)ने प्राइमरी मार्केट से 18,300 करोड़ रुपये जुटा लिए. पेटीएम का आईपीओ देश का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ था. नवंबर में पूंजी बाजार से जुटाई गई पूंजी में से लगभग 50 फीसदी इसी एक कंपनी ने जुटा ली थी. हालांकि पेटीएम के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला. लिस्टिंग के बाद इसके शेयर इश्यू प्राइस से लगभग 30 फीसदी तक गिर गए थे. बाद में इसमें रिकवरी दिखने लगी थी.

इससे पहले जोमैटो और दूसरी न्यू-एज टेक्नोलॉजी कंपनियों के आईपीओ को निवेशकों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था. जोमैटो के आईपीओ को जिस तरह निवेशकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला उससे लग रहा था कि पेटीएम को भी निवेशकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. बहरहाल इस साल अब तक आईपीओ के जरिये पूंजी जुटाने प्राइमरी मार्केट में उतरी कंपनियों ने एक लाख करोड़ रुपये जुटा लिए हैं.

दिसंबर में तीन कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं. राकेश झुनझुनवाले के निवेश वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ और टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ लॉन्च हो चुका है, जबकि आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लॉन्च होने वाला है. तीनों कंपनियां मिलाकर 8,500 करोड़ रुपये जुटाएंगीं. 35 कंपनियों ने अपने आईपीओ के लिए आवेदन दिया हुआ है. इससे पहले 37 कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी मिल चुकी है.

