Stock Tips : Nifty 3 महीने में टच करेगा 18,600 का लेवल, जानिए किन शेयरों में है बंपर मुनाफे का मौका

शेयर बाजार में बढ़त जारी है. सेंसेक्स के साथ ही निफ्टी (Nifty-50) भी कुलांचे भर रहा है. शुक्रवार को बैंक निफ्टी 143.35 प्वाइंट बढ़ गया है. विश्लेषकों का मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी और तेज बढ़त होगी और Nifty-50 अगले तीन महीने में 18,600 का लेवल छू सकता है. ICICI Direct ने एक रिसर्च नोट में कहा है कि अगले तीन महीने में निफ्टी 800 प्वाइंट बढ़ कर साल के अंत तक 18,600 का लेवल छू सकता है. वहीं निफ्टी 1400 प्वाइंट बढ़ कर दिसंबर 2021तक 39,400 प्वाइंट पर पहुंच सकता है.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि Nifty-50 की इस बढ़त में मुख्य रूप से BFSI, IT, टेलीकॉम, ऑटो , कैपिटल गुड्स, रियल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों की भूमिका होगी. Nifty-50 में इस वक्त बढ़त का दौर है और यह शुक्रवार को 17,585 पर बंद हुआ. हालांकि सुबह इसने 17,800 का लेवल छू लिया था. सितंबर में निफ्टी अब तक 3.4 फीसदी यानी 600 प्वाइंट की बढ़त दर्ज कर चुका है.

रिसर्च नोट में कहा गया है कि निफ्टी दिसंबर तक 18,600 तक पहुंच सकता है अप्रैल में यह 14,151 प्वाइंट पर था. यानी इसमें 32 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इसमें 10 सप्ताह के एवरेज तक 5 से 6 फीसदी का करेक्शन हो सकता है. लेकिन यह खरीदारी का मौका दे सकता है. पिछले साल मार्च-अप्रैल में निफ्टी में 32 फीसदी की रैली हुई थी. वहीं अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच 35 फीसदी की रैली हुई थी

बैंक निफ्टी में तीन महीने से ऊपर का ब्रेकआउट ( 34,000-36,300 ) दिखा है. इससे लगता है कि आने वाले दिनों में यह ऊपर बढ़ता रहेगा. ऐसा लगता है कि यह पिछले साल के ऑल टाइम हाई 37,708 से आगे बढ़ कर 39,400 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है. रिसर्च नोट में गिरावट पर खरीदारी की सिफारिश की गई है. आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के अच्छे शेयरों में खरीदारी का मौका बन रहा है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के रिसर्च नोट में जिन सेक्टरों और शेयरों में बढ़त की उम्मीद जताई गई है, वे ये हैं-

BFSI: HDFC, Kotak Mahindra Bank, SBI, Canara Bank, Bajaj Finserv, M&M Finance

IT & Telecom: TCS, Tech Mahindra, Reliance Industries Ltd (RIL), Bharti Airtel, Mphasis, LTTS, Firstsource

Consumption: Asian Paints, Titan, Pidilite, Varun Beverages, Dixon Technologies, Havells, Trent

Auto: Tata Motors, Ashok Leyland, Escorts, Balkrishna Industries, Minda Industries

Capital goods: L&T, Siemens, HAL, BEL, Grindwell Norton

Metals: Tata Steel, Hindalco, SAIL, Tata Metaliks, Vardhman Speciality Steel

Infra and Realty: Concor, KNR Consts, Orient Cement, DLF, Brigade Enterprises, Godrej Properties

Healthcare: Divis Laboratories, Cipla, Sun Pharma, Laurus Labs, Abbott India, Fortis Healthcare

Chemicals: Navin Fluorine, Deepak Nitrite, Tata Chemicals, PI Industries, Nocil

Others: Gujarat Gas, Butterfly, Interglobe Aviation, Balrampur Chini, Indocount Industries, Gateway Distriparks

(Article Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

