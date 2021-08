Nifty at High: निफ्टी छू सकता है 16850 का नया लेवल, जानिए किन सेक्टरों के शेयरों में है मुनाफे का मौका?

मंगलवार को निफ्टी ( Nifty-50) रिकार्ड क्लोजिंग हाई के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स ने भी यही राह पकड़ी. सेंसेक्स 210 प्वाइंट की बढ़त के साथ 55,792 के साथ बंद हुआ. वहीं निफ्टी 16,614 प्वाइंट पर बंद हुआ. मिडकैप शेयरों ने बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 से अच्छा प्रदर्शन किया. यह 161 प्वाइंट यानी 0.7 फीसदी बढ़ कर 23,061.77 प्वाइंट पर पहुंच गया. जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.30 फीसदी चढ़ कर 26,284.83 पर पहुंच गया. वहीं इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 0.33 फीसदी गिर कर 13.41 पर आ गया. आईटी (IT stocks) और एफएमसीजी शेयरों (FMCG Stock) ने निफ्टी को मजबूती दी. इन्फोसिस (Infosys), टीसीएस (TCS), हिंदुस्तान यूनिलीवर ( Hindustan Unilever) जैसे हैवीवेट शेयरों ने निफ्टी को और धार दे दी.

पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में जिस तेज गति से बढ़त दिख रही है उससे अब यह कयास लगना शुरू हो गया कि क्या निफ्टी-50 का अगला लेवल 16,850 होगा. दीनदयाल इनवेस्टमेंट्स के Proprietary index Trader और टेक्निकल एनालिस्ट के मनीष हाथीरमानी का कहना है कि निफ्टी का अगला लेवल 16,850 का होगा. अब प्रॉफिट बुकिंग सेशनों से इनकार नहीं किया जा सकता है. चूंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए ट्रेडर्स इंट्रा डे करेक्शन का इस्तेमाल कर हायर टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं.

LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रोहित सिंगरे का कहना है कि निफ्टी ने एक और सेशन में छलांग लगा कर 16,164 तक का सफर तय कर लिया है. इसमें आधा फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है और यह डेली चार्ट पर बुलिश कैंडिल बनता दिख रहा है. इंडेक्स ने थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया है लेकिन यह बुलिश ट्रेंड को बरकरार रखे हुए है. निफ्टी में 16,500 एक अच्छे बेस की तरह दिख रहा है इससे आगे यह 16,700 की नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है.

TCS M-cap: 13 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ TCS का मार्केट कैप, RIL के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बनी

THincRedBlu Securities के सीईओ और फाउंडर गौरव उडानी का कहना है निफ्टी को 16450 और 16500 पर मजबूत सपोर्ट मिलता दिख रहा है. अगले कुछ सेशन में निफ्टी में 16700 और 16750 में मजबूत अपट्रेंड दिख रहा है . वहीं LKP सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड एस रंगनाथन का कहना है कि मंगलवार को आईटी स्टॉक में रैली दिखी. कई हाई-क्वालिटी मिडकैप शेयरों में रैली दिख रही है. पिछले कुछ महीनों से निफ्टी में लगातार विस्तार हो रहा है. हालांकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की एसेट क्वालिटी की गिरावट को लेकर चिंता बनी हुई है. लेकिन मानसून में धीमेपन को लेकर इस मामले में चिंता बनी रहेगी.

(Article : Surabhi Jain)

(स्टोरी में दी गई राय और स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

