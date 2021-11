Stock Tips : बाजार पर मंदड़ियों की पकड़, मगर इन दो शेयरों में मुनाफे का मौका- जानें क्या है टारगेट प्राइस

शेयर बाजार फिलहाल मंदड़ियों की पकड़ में दिख रहा है. निफ्टी फार्मा को छोड़ कर हर इंडेक्स बिकवाली के दबाव में गिरा दिख रहा है. हालांकि साप्ताहिक चार्ट में निफ्टी में चार फीसदी नीचे जाकर बंद होता दिख रहा है.यह 11 सप्ताह की सबसे तेज गिरावट है. इससे पहले ही करेक्शन फेज में मजबूत प्रॉफिट बुकिंग के आसार बने हुए हैं. ऐसे में कुछ शेयरों में खरीदारी की जा सकती है. आइए देखते हैं वे कौन से शेयर हैं जिनमें इस वक्त खरीदारी की जा सकती है और वे मुनाफा दे सकते हैं.

Stock Tips : गिरते बाजार में भी इन दो शेयरों में हो सकता मुनाफा, जानें एक्सपर्ट्स की राय और टारगेट प्राइस

मौजूदा कीमत : 1669 रुपये

टारगेट प्राइस : 1810 रुपये

स्टॉप लॉस – 1585 रुपये

रिटर्न – 8.5 फीसदी

ADANIENT (अडाणी इंटरप्राइजेज) के शेयर पिछले छह महीनों से कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करते दिख रहे हैं. इस शेयर ने 1660 पर ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस बना लिया है. ADANIENT के शेयरों ने 11 नवंबर को 1670 रुपये पर साप्ताहिक टाइम फ्रेम में एक चतुर्भुज पैटर्न बना लिया है. शेयर की कीमत ने एक निर्णायक ब्रेकआउट रजिस्टर्ड कर लिया है. इसका मतलब ये है कि यह ऊपर की ओर चेंज दिखा रहा है. फिलहाल मार्केट में मंदड़ियों की पकड़ के बावजूद यह शेयर बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है और सपोर्ट जोन से ऊपर मजबूती कायम किए हुए है.

मौजूदा कीमत – 43.70 रुपये

टारगेट प्राइस – 50.50 रुपये

स्टॉप लॉस- 40 रुपये

रिटर्न – 15.50 फीसदी

Rectangle breakout बनने के बाद यूनियन बैंक ( Union Bank) ने फिर अपने ट्रेंडलाइन सपोर्ट को छू लिया है और सप्ताह के अंतराल में बुलिश पैटर्न पर दिखने लगा है. इसकी कीमतें 100 सप्ताह के Exponential moving average के ऊपर पहुंच गई हैं और यह Momentum oscillator RSI (14) रीडिंग 50 के लेवल से ऊपर है. यह शेयर 54 के लेवल से करेक्ट हो चुका और फिलहाल अपनी Polarity Line से ऊपर ट्रेड कर रहा है. इससे इसमें बॉटमआउट स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है. लिहाजा इस शेयर को 50.50 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदा जा सकता है.

( Article: रोहन पाटिल )

(रोहन पाटिल बोनांजा पोर्टफोलियो में टेक्निकल एनालिस्ट हैं. यहां व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. इसलिए इन शेयरों में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशविरा कर लें. )

