Stock Tips: Nifty-50, 18250-18300 का लेवल छूने को तैयार, इन दो शेयरों में पैसा लगाना हो सकता है मुनाफे का सौदा

पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में कंसोलिडेट होने के बाद निफ्टी-50 (Nifty-50) ने एक बार फिर तेजी पकड़ी है. चार्ट देखने पर साफ पता चल रहा है कि निफ्टी 20 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है. इसका मतलब है कि निफ्टी ऊपर चढ़ता रहेगा. RSI मोमेंटम को देखने से पता चलता है कि डेली चार्ट और 60 मिनट पर Overbought की स्थिति नहीं है. यह उत्साह बढ़ाने वाली बात है. अब निफ्टी आने वाले कारोबारी सेशन में 18250 से 18300 के लेवल को छू सकता है.

अगले 15 से 26 ट्रेडिंग सेशन में इन शेयरों में निवेश किया जा सकता है.

Tata Consumer Products ने इस सप्ताह तुलनात्मक रूप से मजबूती दिखाई है. जहां निफ्टी 1.5 फीसदी बढ़ा वहीं टाटा कंज्यूमर ने 4.03 की मजबूती हासिल की है. यही वजह है कि इस शेयर ने अपने हालिया ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट किया है. इसका वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा रहा है.

फिलहाल इसका इंटरमीडियेट टेक्निकल सेट-अप पॉजिटिव दिख रहा है. यह शेयर अभी ऊंचा जा सकता है. आने वाले हफ्तों को दौरान यह अपने पिछले इंटरमीडिएट हाई से ऊपर पहुंच सकता है. इसलिए इसमें 845 से 855 के लेवल पर खरीदारी की जा सकती है. इसका CMP 851.75 रुपये है. 810 रुपये का स्टॉप लॉस है और और टारगेट प्राइस 945 रुपये हैं.

इस शेयर में 601 रुपये के हाई पर करेक्शन हुआ था. Cholamandalam Investment and Finance company को अगस्त 2021 में 470 रुपये के लेवल पर सपोर्ट मिला था. ये लेवल 200 दिन के DMA के बराबर थे. इसलिए इसमें सपोर्ट मजबूत था. इस शेयर ने पिछले दिनों तगड़ी वापसी की है और हायर बॉटम बनाया है. यह स्टॉक 20 और 50 दिनों के SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है. 14 दिनों के RSI का मोमेंटम रीडिंग्स भी ऊपर की ओर है. यह इस शेयर में उत्साह जगाने वाली बात है.

इस शेयर में इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म सेट-अप पॉजीटिव लग रहा है. हमारा मानना है कि अगले कुछ सप्ताहों में यह शेयर ऊपर जाएगा. इसलिए इसमें 590-600 रुपये के लेवल पर खरीदारी की सिफारिश की जा सकती है. स्टॉप लॉस 570 और टारगेट प्राइस 660 रुपये है.

(Article: Subash Gangadharan- Senior Technical, Derivative Analyst- HDFC)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

