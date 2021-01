Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड के कई हैं फायदे; 12 लाख किसानों को जारी होने वाला है, ऐसे करें आवेदन

Benefits of Kisan Credit Card: उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार जल्‍द ही पीएम किसान लाभार्थियों में शामिल 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने जा रही है. यूपी में पीएम किसान के तहत रजिस्‍टर्ड करीब 2.5 करोड़ लाभार्थियों में अभी 90 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है. किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है, जो सरकार किसानों को जारी करती है. इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े काम के लिए बेहद सस्‍ते दर पर कर्ज दिया जाता है. इसके लिए पीएम किसान में आपका खाता खुला होना जरूरी है. फिलहाल यह कार्ड किसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद है और इसके बनवाने की प्रक्रिया भी आसान है. अगर आपने अबतक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो कुछ जरूरी डॉक्‍युमेंट तैयार रख इसका फायदा उठा सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जरूरतमंद किसानों को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है. वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इसका कुछ हिस्सा घर के खर्च के लिए भी तय किया गया है. किसान क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करते हैं. इस कार्ड के तहत सरकार का पहला मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे-खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद करने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है. दूसरा मकसद, किसानों को महंगा कर्ज लेने की जरूरत न पड़े. अगर किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं तो लोन पर ब्‍याज दर सिर्फ 4 फीसदी हो सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आवेदन करना है तो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि में अकाउंट होना जरूरी है. सिर्फ वही ग्राहक सरकार की इस योजना का फायदा ले सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान 5 साल में 3 लाख रुपये तक का लोन शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं. वैसे तो 9 फीसदी की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इसपर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है. इस लिहाज से यह 7 फीसदी हुआ. वहीं अगर किसान इस लोन को समय पर लौटा देता है तो उसे 3 फीसदी की और छूट मिल जाती है. यानी इस शर्त पर उसको लोन पर महज 4 फीसदी ब्याज देना होता है. यानी किसानों को लिए गए लोन पर 4 फीसदी ब्याज ही देना पड़ता है.

इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा.

यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें.

इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा.

यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है.

आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा.

आईडी प्रूफ के लिए: वोटर ID card/ PAN कार्ड/ पासपोर्ट/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि.

एड्रेस प्रूफ: वोटर ID card / पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि.

KCC किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(RRB) से हासिल किया जा सकता है.

SBI, BOI और IDBI बैंक से भी यह कार्ड लिया जा सकता है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(NPCI) रुपे KCC जारी करता है.

किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की है. 1.6 लाख रुपये तक का लोन अब बिना गारंटी मिल रहा है. इसके पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी. सभी केसीसी लोन पर अधिसूचित फसल /अधिसूचित क्षेत्र, फसल बीमा के अंतर्गत कवर किए जाते हैं.

