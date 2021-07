New Fund Offer: शुक्रवार को खुल रहा है PGIM India म्यूचुअल फंड का NFO, क्या आपको निवेश करना चाहिए

PGIM India म्यूचुअल फंड ‘PGIM India Small Cap Fund’नाम से NFO लेकर आ रहा है. यह NFO शुक्रवार ( 9 जुलाई 2021) से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 जुलाई 2021 को बंद हो जाएगा. NFO का बेंचमार्क इंडेक्स होगा Nifty Small Cap 100 Total Return Index. फंड स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों और शेयर जुड़े इंस्ट्रमेंट्स में निवेश करेगा.

PGIM India म्यूचुअल फंड ने कहा है कि यह न्यू फंड अपने corpus का कम से कम 65 फीसदी निवेश स्मॉल कैप कंपनियों में करेगा. साथ ही यह दूसरे शेयरों और शेयर संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स भी निवेश करेगा ताकि अधिकतम रिटर्न के हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार किया जा सके. फंड का प्रबंधन अनिरुद्ध नाहा (इक्विटी निवेश के लिए) कुमारेश रामाकृष्णन (डेट और मनी मार्केट इनवेस्मेंट के लिए) और रवि अदुकिया (विदेशी निवेश के लिए) करेंगे .

PGIM India Mutual फंड के सीईओ अजित मेनन ने कहा कि सरकार पीएलआई स्कीम के जरिये मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है. साथ ही टैक्स घटाने समेत छूट के कई कदम उठा रही है ऐसे में आने वाले महीनों में कॉरपोरेट अर्निंग बढ़ने की संभावना है. यह माहौल स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनियों के लिए मुफीद साबित होंगे. सरकार के इन कदमों का शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को काफी फायदा होगा.

म्यूचुअल फंड्स से होने वाली कमाई पर कैसे लगता है टैक्स, जानिए इस बारे में क्या कहते हैं आयकर के नियम?

NFO में कम से कम 5 हजार और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं . अतरिक्त खरीदारी के लिए 1000 रुपये और फिर उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. अगर SIP के जरिये निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपये के पांच किस्त और फिर 1 रुपये के मल्टीपल में रकम अदा करनी होगी. मासिक और तिमाही के लिए SIP टॉप अमाउंट 100 और उसके 1 रुपये के मल्टीपल में होगा. विश्लेषकों का मानना है कि स्मॉल कैप फंड में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं दिख रही है. लिहाजा फंड हाउस इसे भुनाने की कोशिश में लगे हैं.

(स्टोरी में दी गई सलाह संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म की है. इस निवेश सलाह के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन जिम्मेदार नहीं है. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.