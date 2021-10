Festive Season Shopping : फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के लिए चाहिए पैसे? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और BNPL में कौन है आपके लिए बेस्ट, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Festive Season Shopping : कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले साल की तरह इस साल भी लोग त्योहारों को धूमधाम से सेलिब्रेट करने के मूड में दिख रहे हैं. कोविड-19 ने लोगों की कमाई को बुरी तरह प्रभावित किया है और महंगाई भी बढ़ी है. लेकिन बावजूद इसके लोग त्योहारी खरीदारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बाजारों में उमड़ रहे हैं. इस बार कई लोगों को महंगाई के चलते खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ सकता है. बाद में भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड की तरह और भी विकल्प मौजूद हैं. अगर आपके पास इस त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर (BNPL) और पर्सनल लोन जैसे तमाम विकल्प के बारे में विचार कर सकते हैं. हम आपको यहां बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है.

Coine.ai में चीफ ऑफ ग्रोथ और को-फाउंडर Manikanta Racharla कहते हैं, “बीता साल महामारी की वजह से मुश्किलों से भरा हुआ था, बावजूद इसके लोग दिवाली और क्रिसमस में खरीदारी करने की तैयारी में हैं. लोगों के लिए बाद में भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड समेत कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक को अपनी जरूरत के हिसाब से चुना जा सकता है.” Racharla के मुताबिक, त्योहारी खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और BNPL का इस्तेमाल करने के फायदे इस तरह हैं :

ज्यादातर लोग पैसे उधार लेने और इसे बाद में चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड को पसंद करते हैं. इसके ज़रिए लिए गए उधार पर आपको लगभग 45 दिनों तक कोई ब्याज नहीं लगता है. इसके अलावा आप देय रकम को 12 महीने तक की EMI में बदल सकते हैं. ज्यादातर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट और कैश बैक भी प्रदान करते हैं.

इसके ज़रिए खरीदारी के लिए तुरंत लोन मिल जाता है. इसमें बकाए अमाउंट का पेमेंट लगभग 15 दिनों तक कर सकते हैं. 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की छोटी खरीदारी के लिए बीएनपीएल को बेहतर माना जाता है.

अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो पर्सनल लोन बेहतर हो सकता है. इसे लेने के लिए आपको एक से दो सप्ताह का वक्त लग सकता है. हालांकि क्रेडिट कार्ड की तुलना में इसकी ब्याज दर कम हैं.

इन तीनों विकल्पों के बारे में बात करते हुए Racharla ने कहा, “अगर आपके पास पहले से एक क्रेडिट कार्ड है तो यह विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है. अगर नहीं है, तो आप बीएनपीएल का विकल्प चुन सकते हैं. EMI पर खरीदारी करते समय, क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर बीएनपीएल की तुलना में सस्ता हो सकता है. इन तीन विकल्पों पर अपनी राय देते हुए, Upwards के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने कहा, “जब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बीएनपीएल या क्रेडिट कार्ड बेहतर होते हैं क्योंकि वे 0 फीसदी ईएमआई पर लोन प्रदान करते हैं. किसी फैमिली फंक्शन के लिए या अपने घर का रेनोवेट करने जैसे खर्चों के लिए पर्सनल लोन बेहतर हो सकता है क्योंकि आपको ऐसे खर्चों के लिए नकद भुगतान करना होगा और पर्सनल लोन पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध हैं.”

