National Savings Certificate: PM मोदी ने भी NSC में किया निवेश, इस स्कीम के क्या हैं फायदे और शर्तें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सहित केंद्रीय मंत्री परिषद ने अपने एसेट की घोघणा कर दी है. घोषणा के मुताबिक, 30 जून, 2020 तक पीएम मोदी की संपत्ति बढ़कर 2.85 करोड़ रुपये हो गई है. साल 2019 के मुकाबले इसमें 36 लाख रुपये की बढ़त हुई है. पीएम ने जिन बचत विकल्पों में अपना पैसा जमा कर रखा है, उनमें से एक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC भी है. डाकघर NSC में पीएम मोदी के 843124 रुपये निवेश हैं. आइए जानते हैं NSC क्यों निवेश व बचत का एक भरोसेमंद विकल्प है….

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का मौजूदा इश्यू, VIII इश्यू है. ​NSC का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. इस पर मौजूदा सालाना ब्याज दर 6.8 फीसदी है. ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है और भुगतान मैच्योरिटी पर किया जाता है. NSC में मिनिमम 1000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

NSC को सिंगल या ज्वॉइंट में, 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग द्वारा, ना​बालिग के नाम पर वयस्क द्वारा, दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर उसके अभिभावक द्वारा खरीदा जा सकता है. इसे पासबुक के रूप में जारी किया जाता है.

