SBI में ऑनलाइन खोलें NPS अकाउंट, रिटायरमेंट पर मिलेगा लाखों का फंड; साथ में कई बेनेफिट

NPS Account in SBI: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार की एक रिटायरमेंट स्कीम है. पहले यह सरकारी नौकरी वालों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1 मई 2009 से एनपीएस की सुविधा सभी नागरिकों के लिए हो गई. इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देना है. आप भी इसमें अकाउंट ओपन कर भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. इसमें अकाउंट खोलना बेहद आसान है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) भी यह अकाउंट खोलने की सुविधा देता है. बेहद आसान प्रक्रिया का पालन कर आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है. इसके तहत, बैंक के ग्राहक (प्वाइंट आफ प्रजेंस यानी PoP के रूप में रजिस्टर्ड), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

एसबीआई में आनलाइन एनपीएस अकाउंट सिर्फ बैंक कस्टमर ही खोल सकते हैं. स्कीम में हिस्सा लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए. अकाउंट खोलने के लिए KYC जरूरी है. जरूरी डॉक्युमेंट्स में एड्रेस प्रूफ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आईडेंटिटी प्रेूफ और बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है.

आनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए एसबीआई की नेट बैंकिंग सुविधा आपके पास होनी चाहिए.

इसके लिए पहले www.onlinesbi.com पर जाना होगा.

उसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा.

होमपेज खुलने के बाद पेमेंट और ट्रांसफर टैब पर जाकर ‘NPS contributions’ सेलेक्ट करना होगा.

एनपीएस अकाउंट में योगदान देने के लिए फिर जरूरी प्रॉसेस पूरा करना होगा.

एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो रकम हर महीने अकाउंट में जमा करनी होगी, वह बैंक बचत खाते से खुद ही कट जाएगी.

आपका यह योगदान अकाउंट खोले जाने के बाद से लगातार 60 साल की उम्र तक चलता रहेगा.

एसबीआई के मुताबिक, टियर-1 अकाउंट खोलते समय मिनिमम 500 रुपए सब्सक्रिप्शन देना होता है, जबकि टियर-2 अकाउंट ओपन कराते समय मिनिमम 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन देना होता है. एनपीएस अकाउंट के ऑपेरशन चार्ज के तौर पर बैंक अलग-अलग तरीके के ट्रांजेक्शन या सर्विस के बदले आपसे चार्ज भी वसूलता है. इसके अलावा आपको जीएसटी भी देना होता है.

एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपने टियर-1 अकाउंट ओपन कराया है तो आपको टैक्स सेविंग प्रावधानों को छोड़कर 50 हजार रुपए के सब्सक्रिप्शन पर इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसी तरह 1.5 लाख रुपए की टोटल लिमिट के अन्दर इन्वेस्टमेंट्स (बेसिक सैलरी + डीए का 10 प्रतिशत) के लिए 80सीसीई के तहत टैक्स छूट मिलता है. बिना किसी मोनेटरी लिमिट के 80सीसीडी (2) के तहत सैलरी के 10 प्रतिशत तक पर टैक्स कटौती (मूल वेतन + डीए) का प्रावधान है.

NPS में मंथली निवेश: 6000 रुपये (72,000 रु सालाना)

30 साल में कुल योगदान: 21.60 लाख रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 8%

मेच्योरिटी पर कुल रकम: 90 लाख रुपये

एन्युटी परचेज: 50%

अनुमानित एन्युटी रेट: 6%

अधिकतम टैक्स फ्री विद्ड्रॉल: 54 लाख रुपये (मेच्योरिटी अमाउंट का 60%)

60 की उम्र पर पेंशन: 22500 रुपये महीना

एक मुश्त कैश: 45 लाख

(Note: हमने यहां निवेशक की औसत उम्र 30 साल मानी है. वहीं, इसमें 6 हजार रुपये मंथली योगदान को बेस बनाया है. यहां हमने NPS कैलकुलेटर पर 50 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.