Mutual Fund: इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश का खर्च है कम, लेकिन रिटर्न देने में अव्वल, 5 साल कितना बढ़ाया पैसा

किसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउसेज आपसे सालाना फीस चार्ज करते हैं. म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट का काम फंड हाउस का होता है.

एक्सपेंस रेश्यो से तय होता है कि किस फंड में निवेश करने का क्या खर्च आएगा. (image: pixabay)

Mutual Fund Expense Ratio: म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर हमें एक्सपेंस रेश्यो के रूप में इनके मैनेजमेंट पर आने वाले खर्च का पेमेंट करना हाता है. किस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेश्यो क्या है, उस लिहाज से खर्च करना होता है. यानी एक्सपेंस रेश्यो से तय होता है कि किस फंड में निवेश करने का क्या खर्च आएगा. इसलिए कोई भी स्कीम चुनते समय यह जरूर देखना चाहिए कि उसमें निवेश की लागत क्या आ रही है. क्योंकि एक्सपेंस रेश्यो आपके असल रिटर्न पर असर डालता है. हमने यहां ऐसे ही कुछ फंड सेलेक्ट किए हैं, जिनमें निवेश की लागत कम है और रिटर्न देने में ये फंड रिटर्न चार्ट पर टॉप पर हैं. किसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउसेज आपसे सालाना फीस चार्ज करते हैं. म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट का काम फंड हाउस का होता है. इसके लिए उनकी एक टीम होती है. निवेश के बाद ट्रांसफर और रजिस्ट्रार से संबंधित खर्च भी एक्सपेंस रेश्यो में शामिल होते हैं. एक्सपेंस रेश्यो पर आपके असल रिटर्न पर असर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेश्यो 2.5 फीसदी है और आपने इसमें 5 लाख रुपये निवेश किए हैं. ऐसें में आपको फंड के मैनेजमेंट के लिए सालाना 12500 रुपये चुकाने होंगे. वहीं अगर फंड ने सालाना 10 फीसदी रिटर्न दिया तो आपको एक्चुअल 7.5 फीसदी रिटर्न मिलेगा. लेकिन अगर फंड का एक्सपेंस रेश्यो 1 फीसदी है तो आपकी सालाना फीस 5000 रुपये ही होगी. यानी 2.5 फीसदी एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड से 7500 रुपये कम. अगर फंड ने 10 फीसदी सालाना रिटर्न दिया तो आपको एक्चुअल 9 फीसदी रिटर्न मिल जाएगा. हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड हर बार हाई रिटर्न ही दें. UTI Nifty Index Fund एक्सपेंस रेश्यो: 0.28%

5 साल का रिटर्न: 12 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 1.76 लाख

एसेट्स: 6852 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये Axis Small Cap Fund एक्सपेंस रेश्यो: 0.46%

5 साल का रिटर्न: 20 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 2.50 लाख

एसेट्स: 9261 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये क्वांट टैक्स प्लान एक्सपेंस रेश्यो: 0.57%

5 साल का रिटर्न: 22 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 2.73 लाख

एसेट्स: 1316 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

कम से कम निवेश: 500 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये SBI स्मालकैप फंड एक्सपेंस रेश्यो: 0.74%

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 2.41 लाख

एसेट्स: 12098 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये Mirae Asset Tax Saver Fund एक्सपेंस रेश्यो: 0.48%

5 साल का रिटर्न: 16 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 2.11 लाख

एसेट्स: 11963 करोड़

कम से कम निवेश: 500 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये Kotak Small Cap Fund एक्सपेंस रेश्यो: 0.49%

5 साल का रिटर्न: 17.5 फीसदी

1 लाख की 5 साल में वैल्यू: 2.25 लाख

एसेट्स: 11963 करोड़

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 1000 रुपये (Source: value research)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.