Jhunjhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला का ये फेवरिट शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, प्रॉफिट बुक करें या बनें रहें? – जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय 

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala ) के फेवरिट शेयरों में शामिल Nazara Technologies ने मंगलवार को इंट्रा डे कारोबार में 8.5 फीसदी की रैली के साथ 2085 रुपये का रिकार्ड स्तर छू लिया. पिछले सत्र में इस शेयर ने 7.6 फीसदी की उछाल भरी थी. इस साल 30 मार्च को लिस्टिंग के दिन ही यह शेयर 2026.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था. इसके बाद से यह इसका नया हाई है.

पिछले एक महीने के दौरान इस शेयर की रैली ने सेंसेक्स की रैली की भी मात दे दी है. विश्लेषकों का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में तेज रैली, भारत में गेमिंग मार्केट में मजबूत ग्रोथ की संभावना और सिर्फ अनलिस्टेड गेमिंग कंपनियों से मुकाबले ने Nazara Technologies में बुलिश ट्रेंड को मजबूत कर दिया है. 5 महीने में ही इस शेयर में 50 फीसदी की रैली दिखी है. जून, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की Nazara Technologies में 10.82 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के 32.94 लाख शेयर हैं.

Nazara Technologies के शेयर 12 अप्रैल 2021 को 1421.50 रुपये के निचले स्तर पर आ गए थे लेकिन, तब से यह 47 फीसदी ऊपर चढ़ चुका है. टेक्निकल तौर पर देखें तो आज के हाई से अगर यह ऊपर बंद हुआ तो 2230 रुपये तक जा सकता है, Tips2Trades के को-फाउंडर और ट्रेनर एआर रामचंद्रन का कहना है कि अगर यह स्टॉक 1975 रुपये नीचे जाता है तो निवेशक प्रॉफिट बुक कर इससे निकल सकते हैं. इसके बाद वे 1720 के लेवल पर फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं.

विश्लेषकों का कहना है कि Nazara Technologies के शेयरों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि देश में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू में 84 फीसदी की बढ़त हुई है. नजारा को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह देखा जा रहा है जहां से गेमिंग इकोसिस्टम में रणनीतिक अधिग्रहण हो सकता है.

CapitalVia Global Research के टेक्निकल रिसर्च हेड आशीष विश्वास का कहना है कि पूरे सेगमेंट में स्ट्रेटजिक अधिग्रहण ने इसे काफी आकर्षक शेयर बना दिया है. यही वजह है कि मार्केट में इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन मजबूत हुई है और इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है. विश्वास का मानना है कि Nazara Technologies इस साल के अंत तक 2,350 रुपये का लेवल छू सकता है.

पिछले महीने Nazara Technologies ने हैदराबाद स्थित स्किल गेमिंग कंपनी OpenPlay को 186.4 करोड़ रुपये में खरीदने का ऐलान किया था, जून, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की Nazara Technologies में 10.82 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के 32.94 लाख शेयर हैं.

(Article : Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

