Mutual Fund Vs FD: जब ऊंचाई छू रहा है बाजार, आपको कहां लगाना चाहिए पैसे

Mutual Fund Vs FD: परंपरागत रूप से, भारतीय निवेशक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश करते हैं क्योंकि यह निवेश पर सुरक्षा प्रदान करते हैं. हालांकि, हाल के दिनों में म्यूचुअल फंड निवेश ने फंड हाउसों के एयूएम में खासी बढ़ोत्तरी देखी है. निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड (MF) बेहतर माने जाते हैं क्योंकि उनको योग्य फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है. म्यूचुअल फंड कई तरह के एसेट क्लास मसलन इक्विटी, डेट, गोल्ड आदि में निवेश करने का अवसर देते हैं. उम्र, जोखिम लेने की क्षमता और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के आधार पर कोई निवेशक बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन कर सकता है. दूसरी ओर, एफडी एक शुद्ध डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है. यह ऐसे लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जो बाजार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. हालांकि, अगर आप मौजूदा समय में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इनमें से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए…..

मौजूदा समय की बात करें तो शेयर बाजार लगातार हाई बना रहा है. सेंसेक्स जहां रिकॉर्ड हाई पर है, निफ्टी रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड कर रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है, जब इकोनॉमी के मोर्चे पर कोई बेहतर और मजबूत सेंटीमेंट नहीं हैं. ऐसे में कई बार निवेशक कनफ्यूज हो सकते हैं. यहां हमें समझना चाहिए कि बाजार हमेशा आगे की ओर देखता है, जबकि आर्थिक डेटा हमेशा अतीत पर बेस्ड होता है.

वहीं, यह भी ध्यान देना चाहिए कि निफ्टी सिर्फ 50 लॉर्जकैप शेयरों का इंडेक्स है. ब्रॉडर मार्केट में इसके अलावा सैंकड़ों शेयर हैं जो मिडकैप या स्मालकैप कटेगिरी में आते हैं. एक ओर जहां लॉर्जकैप में तेजी है, मिडकैप और स्मालकैप में लगातार गिरावट है. असल में बाजार की रैली में अभी कुछ चुनिंदा शेयर ही शामिल रहे हैं, जबकि ज्यादातर शेयरों को अभी इसमें शामिल होना है. इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत मिलते हैं तो ब्रॉडर मार्केट के भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. ऐसे में बेहतर म्यूचुअल फंडों में आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यहीं इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश का सही समय है.

एफडी की बात करें तो यह सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसमें अलग अलग बैंकों द्वारा ब्याज दर में मामूली बदलाव के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं हैं. ज्यादातर प्रमुख बैंकों में एफडी पर मिलने वाला रिटर्न करीब करीब एक समान ही है. ज्यादातर बैंक 1 से 5 साल की एफडी के लिए 6 फीसदी से 6.8 फीसदी के करीब ब्याज दे रहे हैं. इसमें रिटर्न कम है लेकिन यह पहले से तय होता है और जोखिम ना के बराबर.

वहीं, म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें विकल्पों की संख्या बहुत ज्यादा है. वे मुख्य रूप से इक्विटी के अनुपात के आधार पर तीन तरह के होते हैं.

# इक्विटी म्यूचुअल फंड: इक्विटी म्यूचुअल फंड में रकम का ज्यादा हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है. लंबी अवधि में इक्विटी फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर सबसे ज्यादा असर होता है. इसी वजह से इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है. एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय में निवेश करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है. लंबी अवधि में इसमें 10% से 18% रिटर्न मिल सकता है. in the long term.

डेट फंड: इस स्कीम में ज्यादातर रकम बॉन्ड्स, कंपनियों के डिबेंचर और सरकारी सेक्युरिटी में निवेश किया जाता है. क्योंकि ये सब डेट की तरह होते हैं, इसलिए मार्केट की अस्थिरता का इसपर ज्यादा असर नहीं होता. कुछ पार्ट इक्विटी में निवेश होता है. इसमें इक्विटी के मुकाबले आय कम होती है लेकिन रिस्क भी कम होता है. इसमें लंबी अवधि में 6% से 9% रिटर्न मिल सकता है.

बैलेंस्ड फंड/ हाइब्रिड स्कीम: जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड्स बैलेंस्ड होते हैं. इन फंड्स में इक्विटी और डेट्, दोनों में निवेश किया जाता है. ताकि निवेशकों की इनकम बढ़ने के साथ-साथ उन्हें नियमित आय भी मिलती रहे. ये डॉक्युमेंट में पहले ही बता दिया जाता है कि, आपका कितना पैसा किस स्कीम में निवेश किया जाएगा. इसमें लंबी अवधि में 8% से 15% रिटर्न मिल सकता है.

(लेखक: रवि जैन, चेयरपरसन, JRK ग्रुप)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.