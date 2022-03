Mutual Funds: इन स्कीम में Rs 100 से कर सकते हैं SIP, रिटर्न चार्ट पर अव्वल, चेक करें 5, 10, 15, 20 साल का प्रदर्शन

Mutual Fund SIP: अगर आपकी आय ज्यादा नहीं है और एकमुश्त ज्यादा रकम नहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए म्‍यूचुअल फंड में निवेश बेहतर विकल्प है. म्यूचुअल फंड में एकमुश्‍त निवेश के अलावा सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (SIP) का भी विकल्प होता है. उसमें भी कई म्यूचुअल फंड स्कीम रिटेल निवेशकों को 100 रुपये के बेहद कम अमाउंट से SIP निवेश की सुविधा दे रहे हैं. लेकिन रिटर्न के मामले में ये स्कीम किसी से भी पीछे नहीं हैं. हमने यहां बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ऐसी 5 म्यूचुअल फंड स्कीम चुनी हैं, जिनमें मिनिमम 100 रुपये से निवेश किया जा सकता है. वहीं अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल का रिटर्न चार्ट देखें तो ये टॉप स्कीम में शामिल रही हैं. ICICI Prudential Technology Fund मिनिमम SIP: 100 रुपये 5, 10, 25, 20 साल का रिटर्न: 39%, 26%, 23%, 22% 20 साल में 1 लाख एकमुश्त की वैल्यू: 46 लाख रुपये

20 साल में 5000 रु SIP की वैल्यू: 1.56 करोड़ रुपये

कुल एसेट्स: 8184 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.75% (28 फरवरी, 2022) Nippon India Growth Fund मिनिमम SIP: 100 रुपये 5, 10, 25, 20 साल का रिटर्न: 10%, 17%, 15%, 20% 20 साल में 1 लाख एकमुश्त की वैल्यू: 82 लाख रुपये

20 साल में 5000 रु SIP की वैल्यू: 1.25 करोड़ रुपये

कुल एसेट्स: 11531 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.90% (28 फरवरी, 2022) ABSL Digital India Fund मिनिमम SIP: 100 रुपये 5, 10, 25, 20 साल का रिटर्न: 36%, 25%, 20%, 19% 20 साल में 1 लाख एकमुश्त की वैल्यू: 29 लाख रुपये

20 साल में 5000 रु SIP की वैल्यू: 1.05 करोड़ रुपये

कुल एसेट्स: 3036 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.11% (31 जनवरी, 2022) ICICI Prudential FMCG Fund मिनिमम SIP: 100 रुपये 5, 10, 25, 20 साल का रिटर्न: 12%, 13%, 15%, 19% 20 साल में 1 लाख एकमुश्त की वैल्यू: 36 लाख रुपये

20 साल में 5000 रु SIP की वैल्यू: 1 करोड़ रुपये

कुल एसेट्स: 851 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.69% (28 फरवरी, 2022) Kotak Bluechip Fund मिनिमम SIP: 100 रुपये 5, 10, 25, 20 साल का रिटर्न: 16%, 14%, 13%, 16% 20 साल में 1 लाख एकमुश्त की वैल्यू: 30 लाख रुपये

20 साल में 5000 रु SIP की वैल्यू: 75 लाख रुपये

कुल एसेट्स: 3762 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.08% (28 फरवरी, 2022) (source: value research) SIP के फायदे SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें एक ही बार में ज्यादा रकम डालने की बजाए मंथली बेसिस पर लंबी अवधि के लिए एक तय अमाउंट निवेश कर सकते हैं. वहीं समय समय पर अपने निवेश का आंकलन करने का मौका भी मिल जाता है. आंकलन के हिसाब से आप उस स्कीम में SIP की रकम आगे चलकर बढ़ा भी सकते हैं. बाजार में अगर खराब सेंटीमेंट होते हैं और रिटर्न ज्यादा गिरने की आशंका होती है तो SIP पॉज करने की भी सुविधा मिलती है.

