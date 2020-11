Muthoot Finance ने लॉन्च की गोल्ड ज्वैलरी इंश्योरेंस स्कीम; चोरी, लूट, प्राकृतिक आपदा में नुकसान पर मिलेगा कवरेज

मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) ने मुथूट गोल्ड शील्ड इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है. इसके तहत ग्राहकों को गोल्ड ज्वैलरी के लिए कंपनी बीमा उपलब्ध कराएगी. इस बीमा को मुहैया कराने के लिए मुथूट फाइनेंस ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है. मुथूट फाइनेंस अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन के क्लोजर और उनके द्वारा गिरवीं रखे गए सोने के आभूषणों को छुड़वाए जाने के वक्त गोल्ड ज्वैलरी पर इंश्योरेंस स्कीम उपलब्ध कराएगी. यह कवरेज लॉयल्टी प्रॉडक्ट के तौर पर ​मुहैया कराया जाएगा.

मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट का कहना है कि हमारे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम व सामाजिक प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर हम ग्राहकों को यह इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करा रहे हैं. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ तपन सिंघल ने कहा कि गोल्ड ज्वैलरी हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए हम इस प्रॉडक्ट को लेकर आए.

मुथूट फाइनेंस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह स्टैंडअलोन गोल्ड ज्वैलरी इंश्योरेंस पेशकश है. यानी यह पूरी तरह से गोल्ड ज्वैलरी पर कवरेज उपलब्ध कराएगी. आमतौर पर कंपनियां होम इंश्योरेंस के एक हिस्से के तौर पर गोल्ड ज्वैलरी इंश्योरेंस उपलब्ध कराती हैं, जिसमें आभूषणों के साथ-साथ घर का अन्य सामान भी कवर होता है. सामान्यत: कुछ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गोल्ड ज्वैलरी के लिए बीमा कवरेज का परसेंटेज, होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कुल इंश्योर्ड सम के मैक्सिमम 15 फीसदी तक सीमित रहता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अन्य इंश्योरेंस कंपनियों से 1.50 लाख रुपये का ज्वैलरी इंश्योंरस कवरेज चाहता है तो उसे लगभग 10 लाख रुपये की होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी.

– मुथूट गोल्ड शील्ड इंश्योर्ड व्यक्ति के घर से सेंधमारी, चोरी, लूट, कहीं आते-जाते वक्त रास्ते में हुए नुकसान और 13 अन्य आपदाओं (प्राकृतिक आपदाओं) को कवर करती है.

– मुथूट गोल्ड शील्ड बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध है. इसका प्रीमियम इंडस्ट्री एवरेज से कम है.

– मुथूट गोल्ड शील्ड का फायदा जीरो डॉक्युमेंटेशन पर लिया जा सकता है. यह पॉलिसी 2 मिनट से भी कम वक्त में जनरेट हो जाती है.

