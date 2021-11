Muhurat Trading on Diwali : दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग से शुरू करें शेयरों में निवेश, बाजार में उतरने का यही है सही ‘मुहूर्त’

दिवाली को हिंदू कैलेंडर में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है. माना जाता है कि इस दौरान किए गए निवेश से फायदा होता है. इस दिन लोग सोना और अन्य कीमती धातुओं को खरीदने के अलावा शेयरों में भी निवेश करते हैं. हर साल दिवाली पर, स्टॉक एक्सचेंज एक घंटे के सत्र के लिए खुलते हैं, जिसे मुहूर्त के रूप में जाना जाता है. यह बाजार के सामान्य घंटों से अलग होता है. यदि आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो न केवल ट्रेड, बल्कि शुभ दिन पर निवेश के माध्यम से अपनी वित्तीय यात्रा को शुरू कर सकते हैं. यह आपके बिल्कुल सही “मुहूर्त” है.

इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग ऐप और वेबसाइट्स ने कैपिटल मार्केट में कदम रखना आसान बना दिया है. उभरते हुए फिनटेक प्लेटफॉर्म ने टेक-सैवी मिलेनियल्स और जेनजेड के लिए निवेश प्रक्रिया आसान बना दिया है. अपना डीमैट खाता खोलने और शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है. मुहूर्त के दिन आइए देखते हैं कि शेयर बाजार में निवेश किस तरह से फायदेमंद है.

शेयर बाजार में निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट्स जैसे अन्य एसेट क्लास की तुलना में स्टॉक लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न देते हैं. टैक्स कटौती के बाद भी रिटर्न इनसे ऊंचा रहता है.अहम बात यह है कि शेयरों का महंगाई की तुलना में दूसरे एसेट क्लास से ज्यादा रिटर्न का एक ट्रैक रिकार्ड है.इसके अलावा ज्यादातर कंपनियां हर साल निवेशकों को डिविडेंड देती है. इसे एक अतिरिक्त लाभ के रूप में सोचें जो आपको शेयरों में निवेश करते समय मिल सकता है.

शेयर बाजार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी हाई लिक्विडिटी है. शयरों को कभी भी बेचा जा सकता है और पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है. भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) – प्रतिदिन काफी ज्यादा वॉल्यूम में कारोबार करते हैं इससे शेयर बाजार में हाई लिक्विडिटी बनी रहती है. नतीजतन, नए नए दौर के निवेशक यह जानते हुए स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं कि वे जब चाहें उन्हें भुना सकते हैं, केवल एक बटन के क्लिक पर.

शेयर मार्केट में निवेशकों एसआईपी के जरिये भी निवेश की सुविधा मिलती है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार है, जो पूंजी बाजार में अपनी निवेश यात्रा शुरू कर रहे हैं. अधिकतर लोग शुरुआती रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए छोटे निवेश की तलाश करते हैं. यह वह जगह है जहां शेयर बाजार लचीलापन प्रदान करते हैं। यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपका स्टॉक ब्रोकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग करके आपके बजट और पसंद के अनुसार शेयर चुनने में आपकी मदद कर सकता है. इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करना समयबद्ध प्रतिबद्धता नहीं है. आप इसे अपनी गति और सुविधा से कर सकते हैं, गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं और बढ़ने पर बेच सकते हैं.

शेयर बाजार में निवेश कर आप तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के फायदों को सीधे हासिल कर सकते है, क्योंकि कंपनियों का रेवेन्यू समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है. एक निवेशक के तौर पर आपको इसका लाभ मिलता है. नतीजतन, शेयर बाजार में आपके निवेश की भी वैल्यू बढ़ती जाती है.

शेयर बाजार में निवेश लंबी अवधि के रिटर्न देता है. यह सुरक्षित और पारदर्शी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टारगेटेड निवेश योजना की बात आत है तो महंगाई को मात करने में इसका इस्तेमाल मददगार साबित होता है. उभरते हुए टेक-इनेबल्ड प्लेटफार्मों ने निवेश के अवसरों की खोज, ट्रेड और निवेश, और पूंजी बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखना आसान बना दिया है, यहां तक कि शुरुआत करने वाले लोगों के लिए भी यह काफी आसान है. निवेश की शुरुआत में कभी देर नहीं मानी जाती. इस साल शेयर बाजार 4 नवंबर को शाम सवा छह बजे से सवा सात बजे के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा. इसलिए, तैयार हो जाइए और इस फेस्टिव सीजन में अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए .

