मुद्रा स्कीम में 9 लाख हो सकती है सालाना इनकम, प्लास्टिक बैन के बाद शुरू करें ये बिजनेस

देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है. बढ़ते हुए पल्‍यूशन और सेहत से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील की है. सरकार के इस कदम से जहां देशभर में जहां प्लास्टिक से बने गिलास, कप या प्लेट पर रोक लगेगी, वहीं इसके अल्टरनेट प्रोडक्ट की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी. ऐसे में आपके पास पेपर कप बिजनेस में उतरने का बेहतरीन मौका है. खास बात यह है कि पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार भी मुद्रा योजना के तहत हेल्प कर रही है. इसके लिए सरकार की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार है, जिसमें बिजनेस शुरू करने में आने वाले खर्च से लेकर होने वाले मुनाफे का पूरा कैलकुलेशन दिया गया है. जानते हैं इसकी डिटेल….

पेपर कप बिजनेस का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इसकी डिमांड गांव हो, कस्बा हो या शहर हर जगह है. वहीं, अब जब प्लास्टिक पर बैन लग रहा है, इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ेगी. इन ग्‍लास या कप का यूज आम तौर पर चाय की दुकानों से लेकर जूस और ड्रिंक की दुकानों पर होता है. इसके साथ ही बड़े पार्टी फंक्‍शन और सेलिब्रेशन के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाना आसान है. वहीं, कागज से बनने के कारण ये आसानी से डिस्‍पोज भी हो जाते हैं. इसके चलते पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है.

लैंड: इसके लिए आपके पास कम से कम 500 वर्गफीट का एरिया होना जरूरी है.

मशीनरी और इक्विपमेंट पर खर्च: 10.70 लाख रुपये

नोट: इसमें मुख्य मशीन के अलावा आफिस इक्विपमेंट व फर्नीचर, डाई, इलेक्ट्रि​फिकेशन, इंस्टालेशन और प्री आपरेटिव खर्च शामिल है.

इसमें ये खर्च शामिल हैं…..

वर्कर्स की सैलरी: 35000 रुपये (इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की मंथली सैलरी शामिल है.)

रॉ मटेरियल पर खर्च: 3.75 लाख

यूटिलिटीज पर खर्च: 6000 रुपये (इसमें बिजली, पानी और मशीन आयल व ग्रीस आदि के खर्च हैं.)

अन्य खर्च: 20,500 रुपये (इसमें रेंट, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, विज्ञापन और मेंटिनेंस आदि का खर्च शामिल है.)

इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट के खर्च के अलावा 3 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल का खर्च शामिल है.

यानी कुल खर्च : 10,70,000 + 13,15,500 (438500*3) = 23,85,500 रुपये

इतने खर्च में प्रति दिन के हिसाब से 73000 यूनिट और साल भर में अगर 300 दिन काम हो तो 2.20 करोड़ यूनिट पेपर कप या ग्लास तैयार किया जा सकता है.

कास्ट आफ प्रोडक्शन: 56,62,900 रुपये सालाना

टोटल टर्नओवर: 66,00,000 रुपये सालाना

नोट: यहां प्रति कप या ग्लास की कीमत 30 पैसे के हिसाब से लगाई गई है.

नेट प्रॉफिट: 937100 रुपये सालाना

नेट प्रॉफिट रेश्यो: 14.20 फीसदी

रेट आफ रिटर्न: 39.28 फीसदी

आप मुद्रा योजना के तहत इस कारोबार के लिए बैंक से लोन हासिल कर सकते हैं. मुद्रा लोन के तहत सरकार ब्‍याज पर सब्सिडी देती है. इस योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25 फीसदी आपको खुद के पास से निवेश करना होगा. मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी लोन सरकार देगी.

कागज के कप बनाने की मशीन दिल्ली, हैदराबाद, आगरा एवं अहमदाबाद समेत कई शहरों में मिलती है. इस तरह की मशीनें तैयार करने काम इंजीनियरिंग वर्क करने वाली कंपनियां करती हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.