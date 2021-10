Diwali 2021: त्योहारों के मौके पर गैर-ज़रूरी खर्च से कैसे बचें? जानें ओवर स्पेंडिंग से बचने के 6 आसान तरीके

Diwali 2021: फेस्टिव सीजन लगभग आ गया है. दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है. आमतौर पर त्योहारों के समय हम अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को गिफ्ट देते हैं. भारत में त्योहारी सीजन के दौरान नई खरीदारी करना शुभ माना जाता है. कई लोग खरीदारी के लिए पूरे साल त्योहारी सीजन का इंतजार करते हैं. अखबारों में या सोशल मीडिया के ज़रिए आप बिग बिलियन डेज समेत कई तरह के ऑफर देख रहे होंगे. हम अक्सर त्योहारों के समय में भारी छूट वाले विज्ञापनों को देखकर खरीदारी में जल्दबाजी करते हैं और इस जल्दबाजी में ही गलती कर बैठते हैं. आमतौर पर त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पैसा खर्च होता ही है, ऐसे समय में समझदारी से काम लेना जरूरी है ताकि आप त्योहारों के बाद कर्ज के जाल में न फंसें. यहां हमने आपको 5 स्मार्ट टिप्स बताएं हैं जिनके ज़रिए आप इस त्योहारी सीजन में अपना बेहतर बजट बना सकते हैं और फिजूलखर्ची से बच सकते हैं :

सबसे पहले आपको अपना बजट बना लेना चाहिए. इसके लिए आप पहले जो गिफ्ट खरीदना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना लें. आप त्योहारी सीजन के दौरान कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा लें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट बनाकर आप यह समझ पाते हैं कि आपकी सीमाएं क्या है और आप कितना खर्च कर सकते हैं. बजट बनाने के बाद आपका अपने पैसों और खर्चों पर कंट्रोल आ जाता है. इसलिए इस दिवाली सबसे पहले आपको बजट बनाना चाहिए. यह पैसे बचाने या अधिक खर्च से बचने की शुरुआत है.

आप जो भी खर्च करें, उसका रिकॉर्ड जरूर रखें. फेस्टिव सीजन के दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का यह दूसरा सबसे जरूरी उपाय है. अगर आप अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखेंगे तो बजट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. एक अलग फेस्टिवल फंड बनाने की कोशिश करें. इससे त्योहारों के खर्च को नियमित, दिन-प्रतिदिन के खर्चों से अलग करना आसान हो जाएगा.

यह वास्तव में आपके खर्च को बजट के भीतर रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है. ज्यादातर ब्रांड त्योहारों के समय कई तरह का डिस्काउंट देते हैं. इस दौरान आप कम कीमत पर अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. कई ब्रांड त्योहारों को छोड़कर सामान्य दिनों में भी ऑफर्स की घोषणा करते रहते हैं. आप सामान्य दिनों में भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं. इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं. हालांकि इस दौरान अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है. कई बार आप सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं. इस जाल में न फंसे.

क्रेडिट कार्ड आर्थिक संकट जैसी स्थिति में लोगों के लिए वरदान की तरह है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सीमा से ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं है. जब आपके पास पैसे कम होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए पहला विकल्प बन जाते हैं. लेकिन यही वह चीज है जिससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए. जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप तुरंत के फायदे के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में नहीं. आपको लगता है कि अगले महीने आप किसी तरह मैनेज कर लेंगे. लेकिन अगर आप इसी तरह बिना सोचे-समझे अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऐसे में अगला महीना अच्छा कभी नहीं होगा. यह आपके बजट को भी प्रभावित करेगा.

हम भावनाओं में बहकर ज्यादा खर्च कर लेते हैं और फिर हमें इसके बारे में सोचकर बुरा भी लगता है. त्योहार में खर्च होते ही हैं, तो इसे लेकर बुरा फील करने की जरूरत नहीं है. हालांकि आपको बिना सोचे-समझे बेहिसाब खर्च करने से बचना चाहिए. आपको ज्यादा खर्च होने पर बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है. इस तरह की समस्याओं से निपटने का बेहतर तरीका यह है कि आपको अपने पास कुछ पैसे अलग से रखने चाहिए. ताकि अगर आप त्योहारों के दौरान ज्यादा खर्च कर दें तो भी यह आपके लाइफ स्टाइल या अन्य फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित न करे.

दिवाली नजदीक है, ऐसे में आपको लुभाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट कई तरह के आकर्षक ऑफर जारी कर रहे हैं. आपको इन ऑफर्स का फायदा जरूर उठाना चाहिए, लेकिन इस दौरान कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि उसमें ऑफर है और वह सस्ते में मिल रहा है. अगर आपको किसी प्रोडक्ट की वास्तव में जरूरत है, तभी उसे खरीदें.

