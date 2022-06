Pension Scheme: युवा कारोबारियों में पॉपुलर नहीं हो रही मोदी सरकार की पेंशन स्कीम, 3 साल में सिर्फ 50440 रजिस्ट्रेशन

NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस में अब तक 3 साल में पीएम श्रमयोगी मानधन और पीएम किसान मानधन की तुलना में बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी पेंशन स्कीम बाकी योजनाओं की तरह परवान नहीं चढ़ रही. (PTI)

NPS for Traders and Self Employed Persons: छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (अब NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस) बाकी योजनाओं की तरह परवान नहीं चढ़ पा रही है. खासतौर ये युवाओं में इसे लेकर इंटरेसट नहीं है. लॉन्च होने के 3 साल बाद भी इसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर सुस्ती देखी जा रही है. जबकि इसी के साथ लॉन्च होने वाली दूसरी पेंशन योजनाएं पीएम श्रमयोगी मानधन और पीएम किसान मानधन जमकर लोकप्रिय हो रही हैं. NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. अबतक 50440 रजिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में इस योजना को शुरू किया था. योजना याुरू हुए करीब 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अबतक इसके तहत 50440 रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं. दूसरी ओर पीएम किसान मानधन में अबतक 2273177 और पीएम में अबतक 4683909 रजिस्ट्रेशन हुए हैं. 5 राज्यों में ही 30,000 से ज्यादा आवेदन अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो सिर्फ 5 राज्यों से ही 30 हजार से ज्यादा आवेदन हुए हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ही करीब 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन हुआ है. उत्तर प्रदेश: 12166

छत्तीसगढ़: 6428

आंध्र प्रदेश: 5864

गुजरात: 3450

प. बंगाल: 2436 इनके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिहाज से टॉप राज्यों में हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और त्रिपुरा है. कुछ राज्यों में अबतक खाता भी नहीं खुल पाया है या बहुत मामूली रजिस्ट्रेशन हुए हैं. युवा कारोबारियों ने नहीं दिखाया इंटरेस्ट इस स्कीम के तहत युवा कारोबारियों ने, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, कम रिस्पांस दिया है. कुल रजिस्ट्रेशन में 18 से 25 साल वाले ट्रेडर्स की संख्या 11350 है. 26 से 35 साल वालों की संख्या 23847 है. जबकि 36 से 40 साल वालों की संख्या 11684 है. इसमें पुरूषों की संख्या 29221, जबकि महिलाओं की संख्या 17656 है. किसे मिलेगा योजना का लाभ *स्कीम से जुड़ने वाला रिटेल कारोबारी या दुकान का मालिक या सेल्फ एम्प्लॉएड होना चाहिए.

*इस पेंशन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है.

*सब्सक्राइबर की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

*EPF/NPS/ESIC सब्सक्राइबर्स हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

*PM-SYM के बेनेफिशियरी को भी यह लाभ नहीं मिलेगा.

*अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं. कैसे मिलेगा योजना का लाभ योजना में 18 साल से 40 साल के लोग जुड़ सकते हैं, जिनका योगदान उनकी उम्र पर निर्भर है. 18 साल के हैं तो 55 रुपये मंथली योगदान, 29 की उम्र है तो 100 रुपये मंथली योगदान और 40 की उम्र है तो 200 रुपये का मंथली योगदान 60 की उम्र तक करना होगा. सरकार भी अपनी ओर से इतनी ही रकम अकाउंट में जमा करेगी. पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट या जनधन खाता होना चाहिए. (Source: Ministry of Labour & Employment, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

