Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF: मिडकैप में निवेश का नया विकल्प, कम खर्च में मिल सकता है बेहतर रिटर्न, डिटेल

Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा.

New NFO: दिग्गज फंड हाउस मिरे एसेट म्यूचुअल फंड (Mirae Asset Mutual Fund) ने एक नया फंड लॉन्च किया है. फंड हाउस ने ‘मिरे एसेट निफ्टी मिडकैप 150 ईटीएफ’ (Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF) लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कीम है. यह एनएफओ (न्यू फंड ऑफर) सब्सक्रिप्शन के लिए 24 फरवरी 2022 को खुल चुका है और इस एनएफओ में 4 मार्च 2022 तक पैसे लगा सकेंगे. New NFO: नावी निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड लॉन्च, 2 मार्च तक कर सकते हैं निवेश, चेक करें डिटेल Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF की डिटेल्स

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा. निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स 150 मिडकैप वाली कंपनियों को ट्रैक करती है. निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1, 3, 5, 7, 10 और 15 वर्षों में निफ्टी50 और निफ्टी100 से बेहतर रिटर्न दिया है.

इस एनएफओ में 4 मार्च तक निवेश कर सकेंगे. इसके बार दोबारा खरीद-बिक्री के लिए एक हफ्ते बाद 11 मार्च 2022 को फिर से खुलेगा.

इस स्कीम के तहत निवेशकों को कम से कम 5 हजार रुपये का निवेश करना होगा और उसके बाद एक रुपये के गुणक में पैसे लगा सकते हैं. उभरती कंपनियों का समूह है मिडकैप सेग्मेंट मिडकैप सेगमेंट भारतीय उद्योग जगत में उभरती कंपनियों का एक समूह है. मिडकैप सेग्मेंट में वे कंपनियां है जिनका मार्केट कैप 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 20 हजार करोड़ रुपये से कम हों. निफ्टी मिडकैप 150 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भेल, आईआरसीटीसी, अशोक लेलैंड, फोर्टिस, प्रेस्टिज, बाटा इंडिया, आईआरएफसी, आरबीएल बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस समेत 150 कंपनियां शुमार हैं. निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स ने पिछले 15 वर्षों में निफ्टी50 और निफ्टी100 से बेहतर रिटर्न दिया है जिसे नीचे टेबल में देख सकते हैं-

