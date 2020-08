6, 8, 10 या 12 साल के लिए गारंटीड इनकम बेनेफिट, जानिए इस लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान के फीचर्स

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान लॉन्च किया है. यह एक कॉम्प्रिहैन्सिव लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है जिसमें रिटर्न की गारंटी है. प्लान का मकसद जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें बच्चों की शिक्षा, शादी और रिटायरमेंट शामिल है. मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान पॉलिसीधारकों को गारंटीड रिटर्न ऑफर करता है जिसकी मदद से जीवन के महत्वपूर्ण जरूरतों को हासिल और वित्तीय तौर पर सुरक्षित भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं.

व्यक्ति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार किया गया मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान आपको चार विकल्पों में से एक चुनने का विकल्प देता है- एकमुश्त, छोटी अवधि की आय, लंबी अवधि की आय और पूरे जीवन की आय.

एकमुश्त विकल्प: पॉलिसी टर्म के आखिर में मेच्योरिटी बेनेफिट की गारंटी है. इससे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे बच्चे की शिक्षा या शादी के लिए प्लान किया जा सकता है.

छोटी अवधि की आय: 6,8,10 या 12 साल के लिए गारंटीड इनकम बेनेफिट मिलता है जो इसे भविष्य में बार-बार होने वाले खर्चों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है.

लंबी अवधि की आय: यह रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें 25 या 30 सालों के लिए गारंटीड इनकम मिलती है और भुगतान किए गए सभी प्रीमियम को इनकम पेआउट अवधि के आखिर में पॉलिसी धारक को लौटाया जाता है.

पूरे जीवन की आय ऑप्शन: इसमें ज्वॉइंट लाइफ कवर और मौत तक गारंटीड, जीवन भर की आय मिलती है.

इसके अलावा इस प्लान में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरत के आधार पर राइडर का विकल्प भी है. राइडर जैसे Max Life Waiver of Premium Plus Rider’, ‘Max Life Accidental Death and Dismemberment Rider’ and ‘Max Life Term Plus Rider’ को प्लान के तहत बेस प्लान में जोड़ा जा सकता है.

