Investment Tips : इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में मुनाफे का मौका, जानें किन शेयरों में होगी बंपर कमाई

देश के इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में लंबे समय तक एलजी और सैमसंग जैसी दक्षिण कोरियाई कंपनी का दबदबा रहा है लेकिन अब घरेलू कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन शुरू किया है. हैवल्स, ( Havells India) वोल्टास (Voltas)और अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों ने मार्केट में अच्छी पैठ बनाई है. लिहाजा इन कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की बढ़िया कमाई हो सकती है. विश्लेषकों के मुताबिक भारत में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर 6 लाख करोड़ रुपये का है इसके 2024-25 तक 15 फीसदी के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है. ग्लोबल ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म Credit Suisse ने कुछ घरेलू कंपनियों के शेयरों में मुनाफे का अनुमान पेश किया है.

इस तिमाही में Havells India के शेयरों ने अच्छी बढ़त दर्ज की है और अब तक इसमें 45 फीसदी का उछाल है. स्विचगियर और केबल के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी मार्केट हिस्सेदारी बढ़त की वजह से इसकी कमाई में 20 फीसदी CAGR की बढ़त हो सकती है. हैवल्स के शेयर फिलहाल 1445 पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इसमें 21 फीसदी की बढ़त हो सकती है और यह 1750 रुपये तक जा सकता है.

वोल्टास के लिए क्रेडिट सुइस ( Credit Suisse) को आउटपरफॉर्म तक अपग्रेड किया है. कोरोना के वक्त एसी की बिक्री में गिरावट के बाद एक बार फिर इसमें बढ़त दिख सकती है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बढ़त दिख सकती है. फ्रिज और वाशिंग मशीन कैटेगरी में 3.1 और 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. वोल्टास का बिजनेस वैल्यूएशन 65 अरब रुपये का है. इसका शेयर 15 फीसदी बढ़ कर 1325 रुपये तक जा सकता है.

JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के इस शेयर में दिख रहा है मुनाफे का मौका, जानिए निवेशकों के लिए रिटर्न की कितनी है गुंजाइश

भारत में बिकने वाले 25 फीसदी एसी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग Amber Enterprises में ही होती है. यह सरकार की AC PLI की प्रमुख लाभार्थी कंपनी है. Bull case Scenario में इसका स्टॉक 4000 रुपये तक जा सकता है. फिलहाल Amber Enterprises का शेयर 3,116 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

(Kshitij Bhargava)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.