Maruti Suzuki कारों के लिए लोन मिलना हुआ आसान, कंपनी ने लॉन्च किया ऑनलाइन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म

मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki) ने कारों के लिए ऑनलाइन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म ‘स्मार्ट फाइनेंस’ को लॉन्च किया है. कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पर कर्ज देने वाली विभिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की पेशकश करेंगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह अपनी नेक्सा रिटेल चेन के जरिए 30 शहरों से स्मार्ट फाइनेंस सेवा की शुरुआत कर रही है. बाद में कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक इसे अपनी दूसरी रिटेल चेन एरेना और ज्यादा ग्राहकों तक ले जाने की है.

नए प्लेटफॉर्म के लिए मारुति सुजुकी ने अभी 8 फाइनेंशियर्स HDFC Bank, Yes Bank, ICCI Bank, इंडसइंड बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, महिन्द्रा फाइनेंस और कोटक महिन्द्रा प्राइम को चुना है. अभी स्मार्ट फाइनेंस सैलरीड ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. आगे चलकर मारुति इसे अन्य इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले ग्राहकों के​ लिए भी खोलेगी.

कंपनी के मुताबिक, कोविड-19 के बाद नई सामान्य परिस्थितियों में संभावित ग्राहकों की कार लोन की चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को पेश किया है. मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ Kenichi Ayukawa ने एक बयान में कहा कि स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म के तहत, उन्होंने कई लोकप्रिय फाइनेंसर्स के साथ समझौता किया है जिससे उनके ग्राहकों को कस्टम क्यूरेटेड पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर उपलब्ध कराए जाएंगे. यह डिजिटल सेवा आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन पेश करती है और लोन की प्रक्रिया के हर स्तर पर पूरी तरह पारदर्शी है.

स्मार्ट फाइनेंस के फायदों में से एक फायदा यह भी है कि ग्राहक लोन की अवधि, ब्याज दर का चुनाव कर ईएमआई कस्टमाइज कर सकता है और अपनी च्वॉइस की डाउनपेमेंट स्कीम चुन सकता है. स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक विभिन्न कार लोन ऑफर्स की तुलना कर सकता है.

वहीं फेस्टिव सीजन के बाद कारों की बिक्री को लेकर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (मार्केटिंग और सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारों के बाद भी कारों की बिक्री उतनी बुरी नहीं है जितनी आशंका थी. उन्होंने कहा कि पिछली दबी हुई मांग के बाहर आने से मदद मिली है. लेकिन ऑटो सेक्टर में स्थिर और लंबी मांग अर्थव्यवस्था और कोविड-19 वैक्सीन के विकास पर निर्भर करेगी.

श्रीवास्तव ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को बुकिंग और पूछताछ के मामले में ग्राहकों के रुझान में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि यह गिरावट मामूली है और उतनी भयावह नहीं है जितनी उद्योग को आशंका थी. उन्होंने कहा कि इसका मतलब त्योहार के बाद भी खरीद धारणा बनी हुई है. बुकिंग और पूछताछ के मौजूदा रुख को देखें तो दिसंबर में डीलरों के पास कारों का स्टॉक और मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक रहनी चाहिए.

