SEBI New Rule: विदेशी शेयरों में पैसे लगा सकेंगे म्यूचुअल फंड, सेबी ने दी मंजूरी

Investment in International Stocks: अब आप म्यूचुअल फंड के जरिए विदेशी शेयरों में फिर से निवेश कर सकते हैं.

सेबी ने म्यूचुअल फंडों को विदेशी शेयरों में निवेश की दोबारा मंजूरी दी है. (Image- Pixabay)

Investment in International Stocks: अब आप म्यूचुअल फंड के जरिए विदेशी शेयरों में फिर से निवेश कर सकते हैं. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों को विदेशी शेयरों में निवेश की दोबारा मंजूरी दी है. हालांकि पूरी इंडस्ट्री अधिकतम 700 करोड़ डॉलर (55 हजार करोड़ रुपये) तक ही विदेशी शेयरों में निवेश कर सकेगी. बाजार नियामक ने यह मंजूरी ऐसे समय में दी है, जब विदेशी शेयरों की वैल्यू में तेज गिरावट आई है. एडेलवेइस म्यूचुअल फंड ने मंगलवार यानी आज से अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में निवेश स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है. जनवरी में लगी थी रोक

इस साल 2022 की शुरुआत में सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस को विदेशी शेयरों में पैसे लगाने वाली योजनाओं में नए सब्सक्रिप्शन पर रोक लगाने को कहा था. सेबी ने यह रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए विदेशी निवेश के लिए 700 करोड़ डॉलर (55 हजार करोड़ रुपये) की लिमिट क्रॉस हो रही थी. हालांकि अब वैश्विक शेयरों में गिरावट के चलते इंडस्ट्री का निवेश इस लिमिट से कम रह गया है तो सेबी ने फिर से मंजूरी दे दी है. सेबी ने विदेशी शेयरों में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 700 करोड़ डॉलर (55 हजार करोड़ रुपये) का कैप रखा है जबकि विदेशी ईटीएफ में निवेश के लिए 100 करोड़ डॉलर (7800 करोड़ रुपये) का कैप. Hindalco में 55% रिटर्न पाने का गोल्डेन चांस, ब्रोकरेज ने लगाया दांव, क्या आपके पोर्टफोलियो में है? म्यूचुअल फंड नियामक को दिए ये निर्देश

सेबी ने म्यूचुअल फंड सेक्टर की नियामक संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हर म्यूचुअल फंड 1 फरवरी 2022 के दिन के आखिरी में विदेशी निवेश सीमा तक ही निवेश कर सके. इसका मतलब यह हुआ कि म्यूचुअल फंड विदेशी शेयरों के लिए उतना ही निवेश ले सकते हैं जितने पर 1 फरवरी 2022 का लेवल क्रॉस न हो. विदेशी शेयरों में इन योजनाओं का लगता है पैसा

एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड (ASEAN Equity Off-shore Fund)

ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड (Greater China Equity Off-shore Fund)

यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड ऑफ फंड (US Technology Equity Fund of Fund)

एमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्च्यूनिटीज इक्विटी ऑफशोर फंड (Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund)

यूरोप डायनमिक इक्विटी ऑफशोर फंड (Europe Dynamic Equity Offshore Fund)

यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड (US Value Equity Off-shore Fund)

एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थकेयर 45 इंडेक्स फंड (MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund) (Input: PTI)

