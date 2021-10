इंटरनेशनल रियल एस्टेट में निवेश का मौका देता है महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड का रिट्स फंड, 1000 रुपये के SIP से कर सकते हैं शुरुआत

महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड ( Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd) ने एशिया पैसिफिक रिट्स फंड नाम से नया फंड ऑफर लॉन्च किया है. यह फंड ऑफ फंड्स (FoF) है. यह स्कीम उन निवेशकों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और इंटरनेशनल मार्केट के रियल एस्टेट बाजार का एक्सपोजर चाहते हैं. यह NFO 28 सितंबर को खुला है और 12 अक्टूबर को बंद होगा. फिर से खरीदने और बेचने लिए यह स्कीम 22 अक्टूबर से खुलेगी. निवेशक कम से कम 5000 रुपये के निवेश से इसमें शुरुआत कर सकते हैं. इस स्कीम में 1000 रुपये के SIP से शुरुआत हो सकती है.

महिंद्रा मैनुलाइफ एशिया पैसिफिक रिट्स फंड ( Manulife Asia Pacific Reits Funds) उन रिट्स फंड में निवेश करेगा, जो मुख्य रूप से एशिया प्रशांत देशों के Reits में निवेश करते हैं. महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशुतोष बिश्नोई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रिट्स किसी पोर्टफोलियो में विविधता लाने और दुनिया भर में अचल संपत्ति बाजारों में एक्सपोजर बनाने का एक अच्छा तरीका है. एशिया प्रशांत क्षेत्रों में ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल, वेयर हाउसिंग, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी की मजबूत मांग के साथ, हमारे रिट फंड में निवेश, निवेशकों को अपनी असेट बढ़ाने का मौका मुहैया कराता है. रिट्स महंगाई के खिलाफ भी कारगर है.

महिंद्रा मैनुलाइफ के CMO जतिंदर पाल सिंह के मुताबिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रिट्स) में इनकम और ग्रोथ की कई खासियतें हैं. ये दोनों विशेषताएं निवेशकों को आकर्षित करती हैं. एशिया पैसिफिक रिट क्षेत्र में रिटेल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल असेट्स का एक अच्छा मिश्रण है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल मॉल, दफ्तरों, इंडस्ट्रियल पार्क और होटल्स के अलावा, एशिया पैसिफिक रिट्स में डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स जैसे नए उद्योगों को भी शामिल किया गया है.रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 4% की गिरावट आई है. लिहाजा निवेशक दुनिया के सबसे समृद्ध रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं.

(स्टोरी में फंड की जानकारी दी गई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इसमें निवेश की सिफारिश नहीं करता है. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

