महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स का ‘PayBima’, घर बैठे सर्च-कंपेयर कर खरीद सकेंगे बीमा प्रॉडक्ट

महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (MIBL) ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म paybima.com लॉन्च किया है. यह भारत में ऑनलाइन बीमा खरीदने के अनुभव और बीमा की पैठ को फिर से परिभाषित करेगा. एडवांस्ड एनालिटिक्स द्वारा संचालित, पेबीमा भारतीय ग्राहक को इन्फॉर्म्ड बीमा निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है. बीमा खरीदने या रिन्यू कराने का फैसला ग्राहक ऑनलाइन सर्च और कंपेरैजिन कर ले सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि यह ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय, सुविधाजनक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. पेबीमा उन्हें प्रॉडक्ट सेल्स से लेकर सर्विसिंग और क्लेम तक एंड टू एंड सर्विसेज उपलब्ध कराएगा. बयान में कहा गया कि paybima.com के जरिए ग्राहक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और सहायता के साथ कार, टूव्हीलर, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का मूल्यांकन कर सकते हैं.

पेबीमा एक मजबूत प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर द्वारा समर्थित है, जो एक तरफ बीमा कंपनियों के साथ समेकित रूप से एकीकृत है, और दूसरी तरफ अत्याधुनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम), दस्तावेज प्रबंधन और एनालिटिक्स सिस्टम से लैस है. यह जीरो डाउन टाइम, क्विक व इफीशिएंट बदलाव के साथ पर्सनलाइज्ड कस्टमर जर्नी, कस्टमाइज्ड सॉल्युशंस, ओर हाई परफॉरमेंस को सक्षम बनाता है. पेबीमा ग्राहक को ऑनलाइन, ऑन कॉल और ऑफलाइन तरीकों से ग्राहक को कंप्लीट केयर प्रदान करता है.

एमआईबीएल का पूरे भारत में मौजूद 400+ मजबूत नेटवर्क पेबीमा ग्राहकों को सभी बीमा जरूरतों के लिए फिजिकल सर्विसिंग सेटअप की सुविधा और आश्वासन प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, एमआईबीएल का इन-डेप्थ क्लेम मैनेजमेंट अनुभव, पेबीमा को एक अलग बढ़त देता है और ग्राहकों को पूरी क्लेम प्रक्रिया के दौरान समर्थन देता है. यह ऐसी विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए समर्थन करता है, जो दावा निपटान में देरी कर सकती हैं.

महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. जयदीप डेवारे का कहना है कि वित्तीय सेवा उद्योग एक नए टेक सैवी युवा ग्राहक सेगमेंट का उदय देख रहा है, जिसे इंटरनेट पैठ और स्मार्टफोन का उपयोग और अधिक बढ़ा रहा है. वित्तीय प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदने को लेकर लोगों का विश्वास विकसित हो रहा है. यह वह जगह है जहां महिंद्रा ब्रांड पर भरोसा है और सर्विसिंग के लिए इसके फिजिकल नेटवर्क का आश्वासन मिलता है. पेबीमा, अपने एडवांस्ड एनालिटिक्स और व्यक्तिगत ग्राहक यात्रा के साथ 16 वर्षों से क्लेम मैनेजमेंट की अपनी सिद्ध विशेषज्ञता के साथ भरोसे का दूसरा नाम है. हम अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पेशकश और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना जारी रखेंगे.”

