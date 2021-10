LPG Cylinder Price Hike: घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर हुआ महंगा, जानिए अब कितना है रेट

LPG Cylinder Price Hike: घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है. पेट्रोलियम कंपनियों ने नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपये हो गई है. 5 किलो सिलेंडर की नई दर अब 502 रुपये है. नई दरें आज यानी 6 अक्टूबर से प्रभावी हैं. तेल कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले एक अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे. कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 43.5 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई थी.

इसके साथ ही आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 102.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.42 रुपये प्रति लीटर है.

Petroleum companies have increased the price of domestic LPG cylinders by Rs 15. The price of a non-subsidized 14.2 kg cylinder in Delhi is now Rs 899.50. The new rate of 5kg cylinder is now Rs 502. The new rates are effective from today. pic.twitter.com/nQqtgdOq7q

