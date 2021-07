Cheapest Home Loan: सबसे सस्ता होम लोन चाहिए? तो इन बैंकों के ऑफर पर डालिए एक नज़र

Cheapest Home Loan: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले एक साल से रेपो रेट को 4 फीसदी के निचले स्तर पर स्थिर रखा है. रेपो रेट की इन नीची दरों की वजह से कई बैंकों ने फ्लोटिंग होम लोन की ब्याज दर को इतना कम कर दिया है कि यह कई दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई है. यह घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों या पुराने होम लोन को री-फाइनेंस कराने का इरादा रखने वाले निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है.

रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में बैंकों को निर्देश दिए थे कि वे ब्याज दरों को एक्सटर्नल यानी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ें. जिसका असर ब्याज दरों पर दिखने लगा है. सितंबर 2019 में होम लोन की सबसे कम दर 8.40 फीसदी थी जबकि आज यह 7 फीसदी से भी कम है. अभी कम से कम 15 ऐसे बैंक हैं जो 7 फीसदी से भी कम ब्याज पर होम लोन दे रहे हैं. ऐसे में अगर घर खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपके पास जरूरी मार्जिन फंड है, तो बैंकबाजार के मुताबिक अपने घर का सपना पूरा करने का यह बेहतर समय है. हां, यह भी जरूर देख लें कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है और आप अपनी आमदनी से लोन की ईएमआई आसानी से चुका सकते हैं.

होम लोन की कम दरों के चलते उन लोगों के लिए जिन्होंने एमसीएलआर (MCLR) पर या अक्टूबर 2019 से पहले बेस लेंडिंग रेट के आधार पर लोन लिया था, उनके सामने अपने लोन को रिफाइनेंस करने का बेहतर मौका उपलब्ध कराया है. इसका मतलब हुआ कि वे अपने लोन को रीफाइनेंस करके रेपो-लिंक्ड लोन में बदल सकते हैं और कम दरों का फायदा उठाते हुए ब्याज में बड़ी राहत पा सकते हैं.

हालांकि इस प्रक्रिया में रीफाइनेंसिंग कॉस्ट और ब्याज की बचत की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए. एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि रेपो-लिंक्ड लोन में जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी. इसके अलावा इस प्रकार के लोन में कस्टमर से जुड़ा रिस्क भी है. यानी लोन अवधि के दौरान क्रेडिट स्कोर में गिरावट आई तो भी ब्याज दर और ईएमआई बढ़ सकती है.

अगर आप 30 लाख रुपये से कम का होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो नीचे 15 सरकारी और निजी बैंकों की सूची दी जा रही है जो सबसे सस्ती दरों पर होम लोन दे रहे हैं. यहां ध्यान रखें कि होम लोन पर ब्याज की दर आपकी उम्र, आय, लिंग, क्रेडिट स्कोर, लोन की रकम, लोन टू वैल्यू रेशियो (एलटीवी रेशियो) जैसी कई और बातों पर भी निर्भर है.

(डिस्क्लेमर: ये आंकड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस बैंकबाजारडॉटकॉम ने जुटाया है. यहां दी गई ब्याज दरों की रेंज 30 लाख से कम के लोन के लिए दी गई हैं. ये सभी आंकड़े संबंधित बैंकों की वेबसाइट से 2 जुलाई 2021 को लिए गए हैं.)

(आर्टिकल: संजीव सिन्हा)

