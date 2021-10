Loan Against Securities: सिक्योरिटीज के बदले कैसे मिलता है लोन, जानिए क्या हैं इसके फायदे और किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Loan Against Securities: कई बार इमरजेंसी के समय में हमें तुरंत पैसों की जरूरत होती है. ऐसे समय में अपने निवेश को बेचने के बजाय सिक्योरिटीज के बदले लोन लेना (loan against securities) एक बेहतर विकल्प है. हालांकि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन फिर भी इसके ज़रिए आप सस्ती ब्याज दरों पर लोन ले सकते हैं. धन जुटाने के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जा सकता है, जैसे शेयर, इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियां और बांड. जब किसी व्यक्तिगत या बिजनेस संबंधी जरूरतों के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में यह काफी उपयोगी होता है. शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन के लिए लोन अगेंस्ट शेयर (LAS) एक काफी लोकप्रिय तरीका है.

इसके ज़रिए कर्ज लेने से पहले आपको इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि लेंडर्स आपके पास मौजूद सिक्योरिटीज को स्वीकार करते हैं या नहीं. ज्यादातर लेंडर्स के पास आमतौर पर उनकी वेबसाइट पर सिक्योरिटीज की एक लिस्ट होती है. वे इस लिस्ट पर मौजूद सिक्योरिटीज को ही स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं. इसके साथ ही, इक्विटी के मामले में एक लेंडर प्रतिभूतियों के मूल्य का 50 या 60 प्रतिशत कर्ज के रूप में दे सकता है, हालांकि यह डेट फंड या बांड के मामले में ज्यादा हो सकता है. ऋण अवधि के दौरान प्रतिभूतियों का मूल्य गिरने की स्थिति में कुछ ऋणदाता अतिरिक्त सिक्योरिटीज की मांग भी करते हैं.

