LIC ने लांच की गारंटीड 9250 रु मंथली पेंशन वाली स्कीम; पात्रता, डॉक्युमेंट्स और ब्याज दर की पूरी डिटेल

LIC/PMVVY Guaranteed Pension Scheme: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) लांच कर दी है. संशोधित पीएमवीवीवाई योजना मंगलवार से निवेश के लिए उपलब्ध होगी. इस योजना में मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से हर महीने अधिकतम 9250 रुपये की गारंटेड पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है. बता दें कि पीएमवीवीवाई स्कीम वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और इस योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान देती है. हाल ही में इसे 3 साल के लिए यानी 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वहीं, केंद्र सरकार ने इस योजना में संशोधन कर वित्त वर्ष 2021 के लिए ब्याज दर को 7.40 फीसदी सालाना कर दिया है. जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल….

पीएमवीवीवाई वर‍िष्‍ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन स्‍कीम है. पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागिरकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती है. यह स्कीम डेथ बेनिफिट की भी पेशकश करती है. इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस किया जाता है.

7.40 फीसदी सालाना

पीएमवीवीवाई योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपये ही निवेश किया जा सकता है. इसमें मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर पेंशन लेने की व्यवस्था है. इस स्कीम में एकमुश्त पैसा लगाया जा सकता है. सालाना पेंशन के लिए मिनिमम परचेज प्राइस 1,56,658 रुपये है. मासिक पेंशन के भुगतान के मामले में मिनिमम परचेज प्राइस 1,62,162 लाख रुपये है. तिमाही पेंशन के लिए मिनिमम परचेज प्राइस 1,61,074 रुपये और छमाही पेंशन के लिए 1,56,658 रुपये है. वहीं हर पेंशन विकल्प में अधिकतम परचेज प्राइस 15 लाख रुपये है.

अगर 15 लाख अधिकतम निवेश के लिहाज से देखें तो सालाना 7.4 फीसदी ब्याज के हिसाब से कुल ब्याल 1,10,000 रुपये होगा. अगर मंथली पेंशन के लिए आवेदन किया है तो 9250 रुपये हर महीने 10 साल तक आपके खाते में आते रहेंगे. वहीं तिमाही आधार पर यह 27750 रुपये होगा, जबकि छमाही आधार पर पेंशन 55,500 रुपये होगा.

इस योजना में मिनिमम 1000 रुपये मंथली, 3000 रुपये तिमाही, 6000 रुपये छमाही और 12,000 रुपये सालाना पेंशन आएगी.

स्कीम में वहीं भाग ले सकता है, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी हो. अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है. एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये स्कीम में निवेश कर सकता है. वहीं कम से कम अब 1,56,658 रुपये निवेश जरूरी है.

इसके लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. एक आवेदन फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करने की जरूरत पड़ती है. ऑनलाइन भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसके लिए https://eterm.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvvymain.do के लिंक का इस्तेमाल करना होगा.

-पैन कार्ड की कॉपी

-पते का प्रूफ (आधार, पासपोर्ट की प्रति)

-उस बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें खाताधारक को पेंशन चाहिए

आईडी के लिए बैंक पासबुक या फोटो सहित ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक, गजटेड ऑफिसर की ओर से जारी सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी या विभाग से निर्दिष्‍ट कोई अन्‍य दस्‍तावेज भी मान्य हैं.

पीएमवीवीवाई में प्रीमेच्योर विद्ड्रॉल की सुविधा है, लेकिन कुछ खास मामलों में. इस तरह के मामलों में परचेज प्राइस का केवल 98 फीसदी सरेंडर वैल्यू के तौर पर भुगतान किया जाता है.

पॉलिसी के तीन सालों के बाद पीएमवीवीवाई पर लोन सुविधा उपलब्ध है. अधिकतम लोन की रकम परचेज प्राइस का 75 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है.

स्कीमम में सरकार की अन्य पेंशन स्कीमों की तरह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है.

