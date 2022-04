LIC की बेस्ट 6 MF स्कीम, रिटर्न चार्ट पर हैं अव्वल, 10 साल में 3.5 गुना तक बढ़ा दिए पैसे

LIC Mutual Fund (LIC MF) की शुरूआत 10 अप्रैल 1989 को हुई थी. म्यूचुअल फंड कंपनी की कुछ स्कीम 15 से 20 साल पुरानी हैं.

इंश्योरेंस कंपनी LIC की सहायक कंपनी एलआईसी म्यूचुअल फंड की कई पॉपुलर स्कीम हैं. (File)

LIC Mutual Fund Best Scheme: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC की बात आए तो ज्यादातर लोगों के मन में बीमा का ध्यान आता है. लेकिन देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्‍योरेंस कंपनी म्‍यूचुअल फंड बिजनेस में भी है. LIC Mutual Fund (LIC MF) की शुरूआत 10 अप्रैल 1989 को हुई थी. म्यूचुअल फंड कंपनी की कुछ स्कीम 15 से 20 साल पुरानी हैं. वहीं इसकी तमाम ऐसी स्कीम हैं, जिसने 10 साल में ही निवेयाकों काा पैसा 3.5 गुना तक बढ़ा दिया है. अलग अलग स्कीम में निवेशकों को 10 साल के दौरान 14% CAGR रिटर्न यानी 14 फीसदी सालाना तक की दर से रिटर्न मिल रहा है. 5 साल के दौरान भी कई स्कीम हैं, जिन्होंने बेंक एफडी की तुलना में डबल या ट्रिपल रिटर्न दिए हैं. हमने यहां रिटर्न चार्ट के आधार पर ऐसी कुछ स्कीम के बारे में जानकारी दी है. LIC MF Tax Plan 10 साल का रिटर्न: 14% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.72 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 12.18 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 500 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 412 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.54% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज LIC MF Large Cap Fund 10 साल का रिटर्न: 13.17% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.45 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 11.7 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 674 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.69% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज LIC MF Index-Sensex Plan 10 साल का रिटर्न: 13% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.38 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 11.9 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 51 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.08% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज LIC MF Index-Nifty Plan 10 साल का रिटर्न: 12.73% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.32 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 11.8 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 52 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.01% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज LIC MF Infrastructure Fund 10 साल का रिटर्न: 11.73% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.03 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 11.73 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 83 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.56% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम LIC MF Unit Linked Insurance 10 साल का रिटर्न: 11.31% CAGR

10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.92 लाख रु

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 10.92 लाख रु

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 10,000 रु

मिनिमम SIP: 1000 रु

कुल एसेट्स: 425 करोड़ (31 मार्च, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.61% (31 मार्च, 2022)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा (source: value research)

