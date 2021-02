LIC Bima Jyoti: निवेश पर सालाना रिटर्न की गारंटी, क्या है एलआईसी की नई पॉलिसी ‘बीमा ज्योति’ की खासियत

LIC Bima Jyoti: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बीमा ज्योति (Bima Jyoti) के नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है. इस पॉलिसी के तहत बीमाधारकों को हर साल गारंटीड वृद्धि मिलेगी. एलआईसी ने इसे ‘आपके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी गारंटीड’ टैगलाइन के साथ पेश किया है. यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है. ऐसे समय में जब निवेश पर ब्याज दरें कम हो रही हैं. एलआईसी द्वारा रिस्क कवर के साथ बीमा ज्योति पर हर साल गारंटीड बढ़ोतरी बेहतरीन आकर्षण है.

इस पॉलिसी को ऑफलाइन एलआईसी एजेंट या ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है. बेसिक सम इश्योर्ड एक लाख रुपये है यानी न्यूनतम एक लाख रुपये की पॉलिसी ले सकते हैं. पॉलिसी की अधिकतम सम एश्योर्ड नहीं तय की गई है.

एलआईसी की बीमा ज्योति सालाना गारंटीड वृद्धि वाली पॉलिसी है. इस पॉलिसी को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. ऑफलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने पर एजेंट इसे अच्छे से समझा सकता है लेकिन ऑनलाइन खरीदते समय इसकी जानकारी होना आवश्यक है. ऐसे में एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर देख सकते हैं या कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827 पर कॉल कर जानकारी पा सकते हैं. इसके अलावा जानकारी के लिए 56767474 पर शहर का नाम एसएमएस कर सकते हैं.

