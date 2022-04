LIC IPO: निवेशकों के लिए बंपर ऑफर, 2 लाख है लिमिट लेकिन 6 लाख के खरीद सकते हैं शेयर, आखिर कैसे?

LIC का IPO कुछ रिटेल निवेशकों के लिए बंपर ऑफर हो सकता है. वह अधिकतम लिमिट से 3 गुना ज्यादा शेयरों के लिए बिड कर सकते हैं.

LIC के IPO में लॉट साइज 15 शेयरों का है. अधिकतम 14 लॉट के लिए निवेशक बिड कर सकते हैं. (reuters)

LIC IPO/Bumper Offer: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का इनिशियल पब्लिक आफरिंग यानी IPO रिटेल निवेशकों के लिए 4 मई को खुल रहा है. इसमें 9 मई तक निवेश किया जा सकता है. कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं इसमें लॉट साइज 15 शेयरों का है. अधिकतम 14 लॉट के लिए निवेशक बिड कर सकते हैं. हालांकि कंपनी ने DRHP में जो प्रावधान रखे हैं, उसके तहत एक निवेशक अगर पॉलिसीहोल्डर है और कर्मचारी भी तो वह अतिरिक्त शेयरों के लिए बिड कर सकता है. एक तरह से ऐसे निवेशकों के लिए यह बंपर ऑफर हो सकता है. ऐसे कर सकते हैं 3 गुना शेयरों के लिए बिड LIC ने निवेश के लिए ​रिटेल कोटे के साथ पॉलिसीहोल्डर्स और कर्मचारियों की कटेगिरी भी रखी है. अगर आप रिटेल निवेशक हैं और साथ ही पॉलिसीहोल्डर्स और कंपनी के कर्मचारी भी, तो आप सभी कटेगिरी के लिए अलग अलग बिड कर सकते हैं. इस तरह से आपकी कुल लिमिट 3 गुना हो जाएगी. यानी आप करीब 6 लाख रुपये के शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां एक फायदा और भी है. पॉलिसीहोल्डर्स कटेगिरी के तहत आपको प्रति शेयर 60 रुपये और कर्मचारी कटेगिरी के तहत 40 रुपये प्रति शेयर की छूट भी मिलेगी. ऐसे में कुछ रिटेल निवेशकों के लिए यह ऑफर ही नहीं बंपर ऑफर हो सकता है. हालांकि पॉलिसीहोल्डर्स कटेगिरी में इसका लाभ तभी मिलेगा, जब 13 अर्पेल 2022 के पहले आपने पॉलिसी ली हो. क्या है इश्यू का साइज, लॉट साइज LIC के आईपीओ के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. LIC के IPO का लाॅट साइज 15 शेयरों का रखा गया है. कोई भी निवेशक अधिकतम 14 और कम से कम एक लाॅट के लिए अप्लाई कर सकता है. अपर प्राइस बैंड 949 रुपये के लिहाज से इसमें कम से कम 14235 रुपये और अधिकतम 199290 रुपये निवेश्या का प्रावधान है. कंपनी के शेयर की लिस्टिंग NSE और BSE पर 17 मई 2022 को होगी. एंकर निवेशकों के लिए यह 2 मई को खुलेगा. LIC के IPO के लिए रजिस्ट्रार Kfin Technologies लिमिटेड है. LIC IPO GMP ग्रे मार्केट में LIC का शेयर 45 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है. इस प्रीमियम पर यह शेयर 994 रुपये (949 रुपये + 45 रुपये) पर लिस्ट हो सकता है. यानी कि 5 फीसदी लिस्टिंग गेन हो सकता है. हालांकि आने वाले दिनों में ग्रे मार्केट से संकेत और बदलेंगे.

