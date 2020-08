Lakshmi DigiGo​: घर बैठे मिनटों में खुलेगा यह बचत खाता, चाहिए केवल PAN और आधार कार्ड

Lakshmi DigiGo Instant Savings Account: तमिलनाडु के सबसे पुराने प्राइवेट बैंकों में से एक लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) ने ग्राहकों को घर बैठे बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई है. अब बैंक की वेबसाइट के जरिए डिजिटली इंस्टैंट सेविंग्स अकाउंट Lakshmi DigiGo (लक्ष्मी डिजिगो) खोला जा सकता है. इसमें सामान्य बचत खाते के चुनिंदा फीचर्स उपलब्ध होंगे, जिनमें इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं.

कोविड19 महामारी के दौर में ग्राहक बैंकों की शाखा में न जाकर, ऑनलाइन बैंकिंग को ​वरीयता दे रहे हैं. ऐसे में बुनियादी जरूरतों जैसे मनी ट्रांसफर के लिए घर से बैंकिंग की एक पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है. इसी को देखते हुए लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को घर बैठे सेविंग्स अकाउंट खोलने की सुविधा दी है.

Lakshmi DigiGo सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए ग्राहक को केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की जरूरत होगी. यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है. ग्राहक बैंक की अपनी पसंद की शाखा का चुनाव कर सकता है. इस अकाउंट के साथ ग्राहक के पास रिवॉर्ड प्वॉइंट्स व बेनिफिट्स हासिल करने का भी मौका रहेगा. Lakshmi DigiGo सेविंग्स अकाउंट खुलने के बाद ग्राहक बैंक की वेबसाइट के जरिए ज्यादातर जरूरी बैंकिंग सेवाओं का लाभ तुरंत उठा सकेंगे.

इस डिजिटल अकाउंट को बाद में फुली फीचर्ड रेगुलर अकाउंट में परिवर्तित कराया जा सकता है और चेक बुक, डेबिट कार्ड व अन्य सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए लक्ष्मी विलास बैंक की निकटतम शाखा में जाना होगा. Lakshmi DigiGo के साथ ग्राहक अपने अकाउंट से लेन-देन तुरंत शुरू कर सकते हैं.

