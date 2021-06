16 जून को खुल रहा है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का IPO,क्या आपको निवेश करना चाहिए?

KIMS IPO SUBSCRIPTION : कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) का आईपीओ (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए 16 जून को खुल रहा है. 2144 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 815-825 रुपये रखा गया है.आईपीओ के एंकर निवेशक 15 जून, 2021 को इसके लिए बोली लगाएंगे. इश्यू का सब्सक्रिप्शन 18 जून को बंद होगा. इस आईपीओ में 200 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे जबकि इसके मौजूदा प्रमोटर और शेयरहोल्डरों की ओर से ऑफर फॉर सेल के तहत 2.35 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे.

ऑफर फॉर सेल के तहत जनरल अटलांटिक सिंगापुर केएच पीटीआई लिमिटेड 1.60 करोड़ शेयर जारी करेगी. डॉ. भास्कर राव बोलेनिनि 3.87 लाख शेयर और राज्यश्री बोलिनेनी 7.75 लाख शेयरों की बिक्री करेंगी. बोलिननि रमनैया मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 3.87 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी. निवेश 18 शेयरों और इसके मल्टीपल लॉट में शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं . आईपीओ का 75 फीसदी शेयर ( 1,592.81 करोड़ शेयर) क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स यानी क्यूआईबी के लिए आरक्षित है. 15 फीसदी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है. कर्मचारियों के लिए 20 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आरक्षित रखे गए हैं. उन्हें प्रति शेयर 40 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा.

सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट समेत कोविड के सामानों पर घटेगा GST? 12 जून को होगा फैसला

एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीजिज आईआईएफएल सिक्योरिटीज इसके मर्चेंट बैंकर नियुक्त किए गए हैं. लिन इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ की रजिस्ट्रार है. अपोली हॉस्पिटल इंटरप्राइज, फोर्टिस हेल्थकेयर, नारायण हृदयालय और मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट जैसे कुछ अस्पताल चेन पहले से ही बाजार में लिस्ट हो चुके हैं. आईपीओ से जो फंड आएगा उससे यह 150 करोड़ रुपये के कर्ज का रीपेमेंट या प्री-पेमेंट करेगी. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करनुल प्राइवेट लिमिटेड (KHPL) करनूल (आंध्र प्रदेश) में मल्टी -स्पेशलिटी अस्पताल चलाती है. यह अस्पताल 200 बिस्तरों का है. 31 मार्च 2021 तक इसके सारे बेड ऑपरेशनल थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.