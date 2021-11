Check Refund Status: इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए 1.5 लाख करोड़ से अधिक रिफंड; स्टेपवाइज जानिए स्टेटस चेक करने का तरीका

Check Refund Status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स रिफंड किया है. आयकर विभाग द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 8 नवंबर तक 98 लाख से अधिक लोगों के रिफंड जारी किया है. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से जल्द से जल्द ITR (Income Tax Return) भरने का आग्रह किया है. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो रिफंड आया है या नहीं, इसका स्टेटस ई-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं. इसकी स्टेपवाइज जानकारी नीचे दी जा रही है.

Annual Information Statement vs Form 26AS: टैक्सपेयर्स को एक ही जगह पर मिलेगी सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी, जानें डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

H-1B Visa Rules: अमेरिका में अब एच-1बी वीजाधारकों के परिवार को आसानी से मिल जाएगा काम, बाइडेन सरकार ने खत्म की बड़ी कानूनी अड़चन

आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 8 नवंबर तक सीबीडीटी ने 98.90 लाख से अधिक लोगों के 1,15,917 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. इसमें से 97,12,922 केसेज में करीब 36 हजार करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 1,77,184 केसेज में 79,917 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड शामिल है.

CBDT issues refunds of over Rs. 1,15,917 crore to more than 98.90 lakh taxpayers from 1st April,2021 to 8th November,2021. Income tax refunds of Rs. 36,000 crore have been issued in 97,12,911 cases &corporate tax refunds of Rs. 79,917 crore have been issued in 1,77,184 cases(1/2)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.