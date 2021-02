कई सारी यूजर ID और पासवर्ड याद करने की झंझट खत्म! ICICI Bank ने शुरू किया खास फीचर

बैंक की यूजर आईडी-पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की आईडी-पासवर्ड या लोन खाते की आईडी-पासवर्ड; इस प्रकार के कई ID-Password याद करना बहुत झंझट भरा है. ऐसे में ICICI Bank ने अपने ग्राहकों को एक बेहतर समाधान पेश किया है. बैंक की इस खास नई सुविधा के तहत ग्राहकों को अब कई सारी यूजर आईडी और पासवर्ड याद करने की झंझट नहीं रहेगी. बैंक अपनी इस सुविधा के तहत अपने ग्राहकों को एक ही जगह बैंक, क्रेडिट कार्ड और लोन खाते को लिंक कर देखने की सुविधा दे रहा है. इसके अलावा इसमें अपने डीमैट खाते, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉलिसीज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पॉलिसीज को भी सिंगल इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ा जा सकेगा.

You can now link and view all your #ICICIBank relationships like bank, credit card and loan account with a single ID and password. Get started TODAY: https://t.co/bpkyfh85Xk pic.twitter.com/othczAVgIq

