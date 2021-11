Zero Coupon Bonds: बिना ब्याज पाए भी निवेश पर शानदार रिटर्न, जानिए क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स?

Zero Coupon Bonds: बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहने वाले निवेशकों के सामने बॉन्ड में निवेश का शानदार विकल्प रहता है. सरकार और कंपनियां दोनों ही पैसे जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं जिसमें निवेशकों को रिटर्न की लिखित गांरटी रहती है. इसी प्रकार का एक निवेश विकल्प जीरो कूपन बॉन्ड होता है जो भारी डिस्काउंट पर जारी होता है और मेच्योरिटी के समय बॉन्ड की फेस वैल्यू निवेशकों को मिलती है. इस प्रकार इन बॉन्डों में निवेश पर रिटर्न खरीद भाव और फेस वैल्यू का अंतर होता है यानी कि ब्याज नहीं मिलने के बावजूद इसमें निवेश पर शानदार एकमुश्त रिटर्न हासिल किया जा सकता है.

NPS vs APY: एपीवाई और एनपीएस में कौन स्कीम अधिक बेहतर, निवेश से पहले ये बातें जाननी हैं जरूरी

Term Insurance Plan खरीदते समय बचें इन गलतियों से, परिवार को इंश्योरेंस का मिलेगा पूरा फायदा

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.