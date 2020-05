PMSBY: जानिए सिर्फ 12 रुपये की ‘पावर’? संकट के समय परिवार को मिलेगी लाखों की सुरक्षा

PMSBY renewal: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौर में हम कई ऐसी छोटी-छोटी सेविंग्स और निवेश आदि की बातों पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि परिवार वालों के लिए भी हितकर हैं. खास बात यह है कि इसके लिए महज हमें कुछ रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं. अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं. रोहित (बदला नाम) का एक सरकारी बैंक में बचत खाता है. पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल पर अलर्ट आ रहा है कि आपका मई 2020 में 12 रुपये का बीमा प्रीमियम बकाया है. कृपया अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखे. कोरोना काल के इस पैनिक भरे माहौल में रोहित को एकबारगी यह मैसेज प्रमोशनल लगा लेकिन जब यह मैसेज दोबारा आया तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह मैसेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए है. केंद्र सरकार की तरफ से PMSBY एक ऐसी स्कीम है, जिसके तहत सिर्फ 12 रुपये में खाताधारक को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है.

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा बैंक खाताधारक हर साल महज 12 रुपये में ले सकता है. इसके लिए खाताधारक को अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है. सिर्फ उसके लिंक्ड खाते में प्रीमियम की रकम हर साल मई की आखिरी कार्य दिवस तक रहना होता है. बैंक अपने आप इस प्रीमियम को अकाउंट से काटकर पॉलिसी रिन्यू कर देता है. आमतौर पर बचत खाते में 12 रुपये रखना बेहद आम बात है. लेकिन, फिर भी आप मई से पहले अपने बैंक से यह सुनिश्चित कर लें कि आपका PMSBY के लिए प्रीमियम आपके अकाउंट से कट गया है और आपकी पॉलिसी रिन्यू हो गई हो.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है. यानी इस योजना को आप मई में ही रिन्यू करा सकते हैं. योजना की अवधि एक साल की होती है और हर साल इसे रिन्यू कराना होता है. इस योजना का लाभ 18 साल से 70 साल का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास बैंक खाता है, ले सकता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के बाद 2 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.

a) दुर्घटना में मृत्यु पर: 2 लाख रुपये की रकम आश्रितों को

b) स्थायी विकलांगता पर: 2 लाख रुपये की रकम आश्रितों को

c) आंशिक विकलांगता पर: 1 लाख रुपये की रकम आश्रितों को

इस तरह, यह बात स्पष्ट है कि सिर्फ 12 रुपये में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ लेना संकट के समय परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करता है. ऐसे में सभी खाता धारक 31 मई से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी बीमा पॉलिसी रिन्यू हो गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.