Personal Loan: पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, फायदे में रहेंगे

Personal Loan: आज के समय में पर्सनल लोन पैसे की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए एक बेहतर विकल्प बन गया है. पर्सनल लोन से जुड़े नियमों और इसकी दूसरी खासियतों के बारे में अक्सर लोगों को काफी कम जानकारी होती है. ऐसे में इनसे जुड़े खास पहलुओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है. जब आप पर्सनल लोन के लिए बैंक में आवेदन करते हैं तो बैंक आपको लोन देने से पहले कुछ चीजों के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी का मूल्यांकन करता है, क्रेडिट स्कोर इनमें से एक है.

एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से बॉरोअर की साख निर्धारित होती है और लेंडर को यह तय करने में मदद मिलती है कि लोन एप्लिकेशन को मंजूरी दी जाए या नहीं. क्रेडिट स्कोर अच्छा होने से बॉरोअर को लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि खराब क्रेडिट स्कोर इस संभावना को कम कर देता है. इसके अलावा, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते समय आपको अलग-अलग बैंको के ब्याज दरों की तुलना कर लेनी चाहिए. इस तरह आप बेस्ट डील हासिल कर सकते हैं. KreditBee के CEO और को-फाउंडर मधुसूदन एकंबरम कहते हैं, “पर्सनल लोन की मांग बढ़ रही है. बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से आज कोई भी आसानी से और कम समय में लोन हासिल कर सकता है. इसके लिए अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी बातों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.” पर्सनल लोन चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. यहां हम उनके बारे में बता रहे हैं.

लोन अमाउंट

बॉरोअर कर्ज के जाल में तब फंस जाते हैं जब उन्हें ऐसा कर्ज मिल जाता है जिसे वे चुका नहीं सकते. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि रि-पेमेंट क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही लोन लेना चाहिए. एकंबरम कहते हैं, “ऐसा कर्ज लें जो आपको विश्वास हो कि आप समय पर चुका पाएंगे. पर्सनल लोन की ईएमआई मासिक आय के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

कई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से बचें

कई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से बॉरोअर को नुकसान हो सकता है. एकंबरम कहते हैं, “जब एक लेंडर किसी बॉरोअर के आवेदन की जांच करता है, तो एक काफी ज्यादा पूछताछ की जाती है. इसके साथ ही बॉरोअर का क्रेडिट रिपोर्ट भी देखा जाता है. बहुत ज्यादा कठिन पूछताछ होने पर बॉरोअर का क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है.” इसलिए, भले ही आपको तुरंत पैसे की जरूरत हो, फिर भी कई पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना ठीक नहीं है.

लोन टेन्योर और ईएमआई

टेन्योर और ईएमआई के बीच संतुलन नहीं बनाना, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते समय बॉरोअर द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है. उदाहरण के लिए, एक बॉरोअर के रूप में, आप लंबी अवधि का लोन लेकर अपनी ईएमआई कम कर सकते हैं. यह आपकी मासिक चुकौती रकम को कम करने और आपको वित्तीय तनाव से मुक्त करने में मदद कर सकता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके द्वारा लोन पर भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज को भी बढ़ा सकता है. एकंबरम आगे कहते हैं, “जोखिम से बचने के लिए, लोगों को लोन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए.”

(Article: Priyadarshini Maji)

